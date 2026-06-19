Claudia Bahamón reapareció en fotos con Simón Brand por fecha especial que involucra a su hijo: “Te amamos”

Simón Brand y Claudia Bahamón volvieron a ocupar titulares en la prensa nacional luego de que salieran a la luz nuevos detalles relacionados con su situación sentimental.

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La expareja, considerada durante años como una de las más sólidas del mundo del entretenimiento en Colombia, decidió mantener en privado las razones que llevaron al fin de su relación, manejando el tema con discreción y respeto mutuo.

A pesar del interés que ha despertado su separación, preservan la intimidad de un proceso que ha estado rodeado de especulaciones y comentarios en distintos escenarios mediáticos.

Tras su separación, Claudia Bahamón y Simón Brand se dieron una oportunidad amorosa con nuevas personas, conservando su relación como padres de Samuel y Luca.

Aunque la presentadora siempre mostró buena energía y respeto por el padre de sus hijos, no se les había vuelto a ver juntos en fotos o reuniones.

Sin embargo, recientemente, la famosa publicó un carrete de imágenes en las que celebró un nuevo paso de su primogénito Samuel Brand, quien se graduó del colegio y se prepara para emprender un viaje a España a estudiar.

En estas postales, Bahamón posó con sus hijos y Simón Brand, plasmando la buena relación que llevan en la actualidad, mientras festejan con orgullo los logros de ambos adolescentes.

“Te amamos y nos sentimos increíblemente orgullosos de ti!“, escribió en el pie de foto.

La modelo lució un traje oscuro, mientras el director optó por estampado y colores más claros. Allí estuvieron con otros seres queridos, quienes mostraron lo alegres que se sentían por este momento al que llegó Samuel.

Muchos famosos, celebridades y creadores de contenido reaccionaron al contenido, indicando lo felices que estaban por el hijo de ambos famosos. Varios dejaron unas palabras bonitas, exaltando la unión y el trabajo como padres.