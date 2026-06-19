Haití se condenó contra Brasil: Matheus Cunha aprovechó un increíble error y arrancó la goleada

Brasil se fue ganando 3-0 al descanso, este viernes 19 de junio, en el partido contra Haití. Fue en el estadio Filadelfia, por la segunda fecha del grupo C en el Mundial 2026, y con la expectativa puesta en lo que podía hacer la canarinha de arranque.

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El primer gol del partido llegó sobre los 23′ del primer tiempo. Parecía que Haití aguantaba en el campo, pero el brasileño Matheus Cunha aprovechó un increíble error del portero Johnny Placide, quien dejó un rebote en el área y su compañero, Hannes Delcroix, no pudo despejar.

¡GOL DE BRASIL!



Matheus Cunha puso el 1-0 de la Canarinha frente a Haití. pic.twitter.com/ziyC4k90vm — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Después, el partido entró en una constante: Haití tratando de defendet y Brasil imprecisa en varios tramos. No había efectividad de ningún lado y la zozobra empezaba a apoderarse de los pentacampeones del mundo que, de entrada, querían ratificar su favoritismo con goles.

Sin embargo, el segundo tanto del encuentro llegó sobre los 36′, otra vez obra de Matheus Cuña. Un violento remate del atacante, imposible de atajar para el guardameta Johnny Placide, dejaba el 2-0 parcial.

¡GOL DE BRASIL!



Matheus Cunha puso el 1-0 de la Canarinha frente a Haití. pic.twitter.com/ziyC4k90vm — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Ahí ya se vio otra cara de Brasil, con un equipo más confiado y unas líneas adelantadas ante un rival que puso un bloque sólido defensivo detrás de la mitad de la cancha. El manejo de la pelota, por parte de la canarinha, empezó a ser constante.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Brasil. El reloj marcaba 40′ y Raphinha tuvo que salir por lesión, dándole paso a Rayan, una situación que despierta todo tipo de dudas en el banco técnico brasileño.

Ya en el tiempo de descuento, a los 45+2′, Vinícius Júnior anotó el tercero tras una corrida que lo dejó mano a mano con el portero Johnny Placide.

Y LLEGÓ EL GOL DE VINI



El 7 de Brasil marcó el 3-0 ante Haití y la Canarinha se va al descanso con el inicio de lo que puede ser una goleada más grande.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tzaSyR4dyt — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Así las cosas, Brasil empieza a encaminar una goleada que ya se divisaba desde la previa y que lo deja, parcialmente, con buenas opciones en la tabla de posiciones.