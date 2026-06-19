Estrella de Marruecos la pasa mal mientras juega el Mundial 2026: será juzgado por caso de violación en Francia

Achraf Hakimi, capitán de la Selección Selección Marruecos, que arrancó como titular frente a Escocia en el segundo partido de los Leones del Atlas en el Mundial 2026, en juego que se disputó en el Gillette Stadium de Boston, fue notificado este mismo día de que la justicia francesa confirmó que será juzgado por una acusación de violación.

Estados Unidos vence a Australia y clasifica: tabla de posiciones del grupo D del Mundial

Victoria de México perjudicó a Colombia: así quedó el ranking Fifa tras la última actualización

El defensa del PSG, uno de los más valiosos del fútbol de Europa, había recurrido a finales de mayo a una resolución judicial que lo remitía a juicio por la presunta violación de una mujer en el año 2023, un grave señalamiento que el jugador siempre ha tachado de “falso”.

Este viernes, sin embargo, en la previa del partido de Marruecos ante Escocia, el tribunal de apelación de Versalles (Francia) confirmó el procesamiento al determinar que “existen cargos suficientes” contra la estrella marroquí.

Todavía no se ha comunicado la fecha de inicio del proceso, previsto ante un tribunal penal de la región de París. Poco después de este anuncio, Hakimi afirmó que lo espera “con impaciencia”. “Por fin podré hablar”, escribió el carrilero en las redes sociales.

“Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones”, agregó el lateral de Marruecos.

Lío judicial para Hakimi en Francia

Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró una “victoria judicial” que aporta “alivio y esperanza” a su clienta, “después de más de tres años de lucha judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada al barro por la defensa”.

Hakimi contra Escocia. Foto: NurPhoto via Getty Images

La joven declaró haber conocido a Hakimi en enero de 2023 a través de Instagram y que, tras ir a su casa, el jugador la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla. A continuación, habría logrado apartarlo y contactar a una amiga por mensaje, que fue a recogerla, siempre según su denuncia.

Horas después de la decisión judicial, Hakimi arribó con el resto de la escuadra marroquí al estadio de Foxborough, cerca de Boston, para el segundo duelo mundialista frente a Escocia.

El lateral del PSG fue titular en el estreno frente a Brasil, que terminó con empate 1-1. En ambos juegos llevó la cinta de capitán.

Semifinalistas del pasado Mundial de Qatar 2022, Hakimi y sus compañeros están en las primeras posiciones del Grupo C y pelean con la Selección Brasil el primer lugar de esta zona de competencia.