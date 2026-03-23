Néstor Lorenzo responde al problema que tiene James Rodríguez: preocupación en Selección Colombia

James Rodríguez ya está en la concentración de la Selección Colombia para los amistosos ante Francia y Croacia. Sin embargo, la actualidad del 10 es tema de debate entre la prensa y los aficionados, por lo que Néstor Lorenzo se refirió al respecto.

Malas noticias para James Rodríguez a días de partidos amistosos con la Selección Colombia

Aunque James Rodríguez ya suma minutos en su equipo, Minnesota United, no son tantos como quizás se preveía antes de que se consolidara el fichaje. Es una alternativa en su club, pero no titular habitual.

Antes de llegar a la concentración de Selección Colombia en Orlando, el pasado 22 de marzo de 2026, James Rodríguez apenas disputó 12 minutos con Minnesota United ante Seattle Sounders. Aunque tuvo un par de destellos, el compromiso quedó 0-0 y él no tuvo más tiempo para desempeñarse en el campo.

El panorama es aún más complejo cuando se ve que James Rodríguez solo ha jugado dos partidos con Minnesota United: el ya mencionado ante Seattle Sounders, y un 6-0 en contra que sufrieron frente a Vancouver Whitecaps. Para este último, apenas disputó.

Néstor Lorenzo: “Esperamos que James Rodríguez se ponga en forma”

Néstor Lorenzo no es ajeno a la falta de minutos que tiene James Rodríguez en Minnesota United, y que eventualmente genera repercusión en Selección Colombia. Por eso, habló con RCN y allí dejó clara su postura.

“Ha tenido muy pocos minutos. Esperemos que de aquí a mayo complete y se ponga en forma, con todo lo que queda acá en la MLS”, mencionó.

Néstor Lorenzo, al tanto de lo que pasa con James Rodríguez y su falta de minutos en Minnesota United. Foto: Getty Images

El tiempo es oro para James Rodríguez y Néstor Lorenzo ya dio el ultimátum: el 10 de la Selección Colombia debe tener más ritmo de juego, más competencia, y así llegar en forma para cuando el estratega argentino entregue la lista de convocados al Mundial 2026.

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“El jugador de 34 años dijo que le ha resultado difícil adaptarse a jugar en césped artificial en los entrenamientos de los Loons y en el BC Place de Vancouver”, reveló hace tan solo un par de días el Pioneer Press tras dialogar con el propio James Rodríguez.

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Las palabras del cucuteño no cayeron del todo bien en algunos sectores de la prensa y la afición, pero más allá de las críticas que recibió, son un reflejo de una sensación que tiene James Rodríguez. No es algo menor.

El 10 expresó la vivencia que ha tenido en las últimas semanas, y son un punto de partida para entender que su adaptación en Minnesota United es lenta, pero al parecer segura. Si todo acaba en buenos términos, puede ser titular en su club y aportar a los suyos, además de llegar con ritmo al Mundial 2026.