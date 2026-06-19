TransMilenio ajustará su servicio para las elecciones presidenciales del 21 de junio

Ante la pronta llegada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en donde millones de colombianos se dirigirán a las urnas para votar entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la Alcaldía Mayor de Bogotá comienza a organizar los operativos correspondientes de seguridad para que la jornada electoral ocurra sin inconvenientes.

Bogotá implementa cierres y desvíos viales para las elecciones presidenciales del 21 de junio

Una de ellas es reforzar la operación del transporte público en la capital, especialmente TransMilenio, ya que muchos de los ciudadanos van a utilizar este servicio para dirigirse a sus puestos de votación.

Es por ello que el distrito ajustará el sistema de TransMilenio durante las elecciones presidenciales, con el objetivo de que los bogotanos tengan mayor facilidad para ir a sus destinos, evitando congestionamientos de tráfico o cualquier otra irregularidad que se presente en las calles de Bogotá.

Para la fecha, la entidad tendrá más de 400 servicios reforzados, en donde las principales acciones estarán enfocadas en aquellas zonas de la ciudad donde se estima un alto registro de votantes, como por ejemplo Corferias y Unicentro.

De acuerdo con el subgerente general del sistema, Mauricio Gutiérrez, este incremento equivale a un 6,1% más de kilómetros comerciales en comparación con un día típico de operación.

#Bogotá #ElGranReto2026 | Para la segunda vuelta presidencial, @TransMilenio reforzará más de 400 rutas zonales en áreas con una mayor concentración de votantes.



De acuerdo con el subgerente general del sistema, Mauricio Gutiérrez, ese día habrá un aumento de 6,1 kilómetros… pic.twitter.com/TYWprggebi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 19, 2026

Los refuerzos que implementará TransMilenio estarán habilitados desde las 7:45 a.m. y finalizarán a las 4:30 p.m., horario en donde los ciudadanos del distrito estarán en las calles ejerciendo su derecho al voto.

La entidad de transporte le recomendó a sus usuarios planear con anticipación sus viajes, ya que, al ser una fecha electoral, es altamente probable que haya congestionamiento. Asimismo, se aconseja revisar los horarios de llegada de las rutas, buses, estaciones y paraderos disponibles.

También se recomienda revisar en las páginas oficiales de TransMilenio si ocurre alguna novedad que afecte el servicio de transporte durante la jornada electoral.

Principales cierres viales en Bogotá durante la elección presidencial

La Secretaría Distrital de Movilidad ha realizado una serie de anuncios en donde varias calles de la capital van a tener cierres y restricciones viales mientras se lleva a cabo la jornada de votación.

Una de las principales será en Corferias, donde las autoridades competentes realizarán controles de acceso y múltiples cierres entre la carrera 33 y la carrera 34, y entre la Avenida Américas y la calle 26.

Para los ciudadanos que vayan a votar en las instalaciones, se informa que la entrada será sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

También se presentarán cierres viales en el centro de Bogotá, sobre todo en la Plaza de Bolívar y la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Allí, las restricciones se encontrarán desde la carrera 9 entre las calles 12B y la calle 10. Las personas que se dirijan a ejercer su derecho al voto lo deberán hacer a través de la carrera 9 con calle 12B.