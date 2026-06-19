Seguridad en TransMilenio: Policía recibe nueva flota de motocicletas para vigilar el sistema

La Alcaldía de Bogotá anunció la entrega de 225 nuevas motocicletas a la Policía Metropolitana para reforzar la seguridad en el sistema TransMilenio y sus alrededores. La iniciativa, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca mejorar la capacidad de reacción de los uniformados y fortalecer las labores de vigilancia en estaciones, portales y corredores estratégicos de la capital.

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Según lo informado, la marca y el modelo de las motos son Honda 300, un vehículo caracterizado por brindar potencia y un torque máximo de 25,7 HP @ 7.500 RPM, con sistema de frenos de disco en ambas ruedas, lo que ayudará a los uniformados a ejercer con precisión sus patrullajes y mantener la tranquilidad de los ciudadanos.

Estos nuevos vehículos fueron entregados en el Patio Taller El Dorado, ubicado en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, al occidente de la capital, buscando reforzar las labores de vigilancia, prevención y reacción de las autoridades.

La entrega de estas 225 nuevas motos hace parte de la iniciativa para que las autoridades estén mucho más presentes en el sistema de transporte de la capital, lo que permitirá hacer más fuertes los operativos que se estén registrando en el momento.

El subcomandante de la Policía de Bogotá, John Zambrano, aseguró que gracias a esta nueva dotación la capacidad de respuesta de las autoridades será mucho más rápida, brindándole a los ciudadanos un servicio más efectivo.

Por otra parte, el alcalde Galán comentó: “Hoy logramos un avance muy importante con la entrega de estas 225 motos nuevas con todos los equipos necesarios para la Policía de Bogotá. Estas se suman a las más de 776 motocicletas que ya entregamos en nuestro gobierno. Es decir, ya superamos las 1.000 motocicletas nuevas destinadas a fortalecer esas capacidades”.

Todas estas entregas hacen parte de la estrategia integral de seguridad en Bogotá con la que, según la página de la Alcaldía de Bogotá, se ha logrado disminuir el hurto a entidades financieras (-40 %), hurto a comercio (-17 %), hurto a celulares (-12 %), hurto de automotores (-17 %), extorsión (-22 %) y hurto a personas (-16 %).

“Este es el resultado de una alianza institucional que nos permite seguir trabajando de manera articulada para ofrecer un transporte público más seguro, fortalecer la convivencia y brindar mayor tranquilidad a los millones de personas que se movilizan diariamente”, declaró el gerente general encargado de TransMilenio, Pedro Gutiérrez Rodríguez.