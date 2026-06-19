Secretaría de Hacienda de Bogotá no prestará servicios digitales en su página web este fin de semana del 20 y 21 de junio en jornada electoral

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda de Bogotá comunicó a la ciudadanía que sus servicios digitales quedarán suspendidos. De acuerdo con lo informado, esta situación se debe a que se está llevando a cabo una actualización y migración de sus sistemas tecnológicos, con el propósito de mejorar la atención a la comunidad.

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Estos procesos comenzarán desde el día de hoy, 19 de junio, desde las 5 de la tarde y culminarán el lunes, 22 de junio a las 7 de la mañana, lo que causará que la asistencia de la entidad esté suspendida hasta las fechas previstas.

Debe tener en cuenta que debido a esta actualización y migración de sistemas tecnológicos, se detendrá la atención en las oficinas presenciales, al igual que los servicios de la Oficina Virtual, el formulario de radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y todos aquellos trámites que tengan que ver con la red del organismo.

Por otro lado, las notarías también se verán afectadas, ya que suspenderán varias de sus funciones, como las consultas sobre deudas de impuesto predial de inmuebles en venta, transferencia o sucesión.

Se recomienda a los ciudadanos hacer sus trámites antes del comienzo de la operación para no tener complicaciones durante este fin de semana y así evitar contratiempos durante el periodo de tiempo en el que no habrá servicio.

Se resalta que esta iniciativa ayudará a mejorar y agilizar los procesos internos, el acceso a la información y mejorará en general la experiencia de los usuarios con las distintas herramientas que brinda la entidad.

La Secretaría de Hacienda recalca que, además de los beneficios anteriores, con la actualización también se verán optimizados los costos, y se dispondrá de mayor estabilidad y capacidad de crecimiento; factores que permiten mejorar el seguimiento a trámites, solicitudes y casos, fortaleciendo los procesos que se realizan dentro de la institución y asegurando la calidad del servicio a las personas.

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Durante este periodo de tiempo en el que no va a estar disponible Hacienda, se hace un llamado a la comunidad bogotana para que esté atenta a los posibles fraudes que se podrían presentar con el propósito de suplantar la identidad de la institución.

Tenga en cuenta no acceder a enlaces extraños, ni a correos o mensajes que se vean sospechosos y que no sean correctamente verificados. Recuerde que ante cualquier duda puede informarse a través de los canales autorizados por la Secretaría, como las redes sociales de la misma.