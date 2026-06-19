La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio obligará a realizar ajustes temporales en la movilidad de Bogotá. Como ocurre en cada jornada electoral, las autoridades distritales prepararon un plan especial para facilitar el acceso a los puestos de votación, garantizar la seguridad de los ciudadanos y permitir el despliegue de los organismos encargados de custodiar el proceso democrático.

La Secretaría Distrital de Movilidad presentó el plan de cierres y desvíos viales que regirá en Bogotá durante la segunda vuelta presidencial. Las restricciones estarán concentradas principalmente en los alrededores de los puestos de votación con mayor concentración de votantes y puntos estratégicos donde operarán las autoridades responsables de la logística del proceso.

Cierres en la Plaza de Bolívar - imagen de referencia Foto: SDM

Los principales cierres están en Corferias y en el sector de la Plaza de Bolívar. Los votantes podrán acceder a Corferias por la calle 26, la carrera 33 y la Avenida Esperanza, mientras que el ingreso a la Plaza de Bolívar estará habilitado por la carrera 9 con calle 12B.

Adicionalmente, habrá cierre en estas localidades:

Chapinero

Calle 100, desde la carrera 16 hasta la carrera 9, sentido oriente-occidente. Carrera 10, desde la calle 96 hasta la calle 97, en ambos sentidos.

Ciudad Bolívar

Calle 74A Sur, en el tramo que colinda con las carreras 18 y 18A. Desde la carrera 21 hasta la calle 66 Sur. Desde la carrera 27B con calle 71C Bis A Sur.

Fontibón

Carrera 103A, desde la calle 17 hasta la calle 18, incluyendo la intersección de la calle 17A con carrera 103A. Calle 19, desde la carrera 99 hasta la carrera 98.

Los Mártires

Calle 5A entre carreras 26A y 27. Carrera 29B entre calles 1F y 1D Bis. Calle 23 entre la Avenida Caracas y la carrera 15.

Puente Aranda

Carrera 32 #1D-21.

San Cristóbal

Carrera 9A #18-74 Sur, desde el inicio del colegio hasta el final del tramo de la carrera 9.

Suba

Carrera 90, desde la calle 146B hasta la calle 147. Carrera 151, desde la calle 132D hasta la calle 132 Bis.

Teusaquillo

Calle 24 Bis, entre las carreras 66 y 67, en el acceso a la Casa de la Moneda.

Usaquén

Calle 195 entre carreras 18 y 19.

Usme

Carrera 5, entre la diagonal 102 Bis Sur y la calle 103A Sur. Calle 56A Sur, entre las carreras 3 y 3C, desde la diagonal 57 Sur hasta la calle 56 Sur. Carrera 6F, entre la calle 97D Sur y la calle 97F Sur.

Bosa

Carrera 78, entre la calle 60A Sur y la calle 63.

Las medidas buscan evitar congestiones, facilitar el desplazamiento de los votantes y garantizar condiciones de seguridad para el transporte y custodia del material electoral. La administración distrital explicó que los cierres se aplicarán de manera temporal y estarán acompañados por planes de manejo de tránsito en distintos sectores de la ciudad.

La administración capitalina dispone de un gran plan para poder llevar a cabo un desarrollo tranquilo de lass elecciones. Foto: LILIANA RINCON

Los conductores deberán prestar especial atención a las indicaciones de los agentes civiles de tránsito y de la Policía de Tránsito, ya que algunos corredores cercanos a puestos de votación podrían presentar restricciones de circulación o cambios operativos durante diferentes momentos del día. Las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer novedades en tiempo real.