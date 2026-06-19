La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio obligará a realizar ajustes temporales en la movilidad de Bogotá. Como ocurre en cada jornada electoral, las autoridades distritales prepararon un plan especial para facilitar el acceso a los puestos de votación, garantizar la seguridad de los ciudadanos y permitir el despliegue de los organismos encargados de custodiar el proceso democrático.
La Secretaría Distrital de Movilidad presentó el plan de cierres y desvíos viales que regirá en Bogotá durante la segunda vuelta presidencial. Las restricciones estarán concentradas principalmente en los alrededores de los puestos de votación con mayor concentración de votantes y puntos estratégicos donde operarán las autoridades responsables de la logística del proceso.
Los principales cierres están en Corferias y en el sector de la Plaza de Bolívar. Los votantes podrán acceder a Corferias por la calle 26, la carrera 33 y la Avenida Esperanza, mientras que el ingreso a la Plaza de Bolívar estará habilitado por la carrera 9 con calle 12B.
Adicionalmente, habrá cierre en estas localidades:
Chapinero
- Calle 100, desde la carrera 16 hasta la carrera 9, sentido oriente-occidente.
- Carrera 10, desde la calle 96 hasta la calle 97, en ambos sentidos.
Ciudad Bolívar
- Calle 74A Sur, en el tramo que colinda con las carreras 18 y 18A.
- Desde la carrera 21 hasta la calle 66 Sur.
- Desde la carrera 27B con calle 71C Bis A Sur.
Fontibón
- Carrera 103A, desde la calle 17 hasta la calle 18, incluyendo la intersección de la calle 17A con carrera 103A.
- Calle 19, desde la carrera 99 hasta la carrera 98.
Los Mártires
- Calle 5A entre carreras 26A y 27.
- Carrera 29B entre calles 1F y 1D Bis.
- Calle 23 entre la Avenida Caracas y la carrera 15.
Puente Aranda
- Carrera 32 #1D-21.
San Cristóbal
- Carrera 9A #18-74 Sur, desde el inicio del colegio hasta el final del tramo de la carrera 9.
Suba
- Carrera 90, desde la calle 146B hasta la calle 147.
- Carrera 151, desde la calle 132D hasta la calle 132 Bis.
Teusaquillo
- Calle 24 Bis, entre las carreras 66 y 67, en el acceso a la Casa de la Moneda.
Usaquén
- Calle 195 entre carreras 18 y 19.
Usme
- Carrera 5, entre la diagonal 102 Bis Sur y la calle 103A Sur.
- Calle 56A Sur, entre las carreras 3 y 3C, desde la diagonal 57 Sur hasta la calle 56 Sur.
- Carrera 6F, entre la calle 97D Sur y la calle 97F Sur.
Bosa
- Carrera 78, entre la calle 60A Sur y la calle 63.
Las medidas buscan evitar congestiones, facilitar el desplazamiento de los votantes y garantizar condiciones de seguridad para el transporte y custodia del material electoral. La administración distrital explicó que los cierres se aplicarán de manera temporal y estarán acompañados por planes de manejo de tránsito en distintos sectores de la ciudad.
Los conductores deberán prestar especial atención a las indicaciones de los agentes civiles de tránsito y de la Policía de Tránsito, ya que algunos corredores cercanos a puestos de votación podrían presentar restricciones de circulación o cambios operativos durante diferentes momentos del día. Las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer novedades en tiempo real.