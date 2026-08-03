Volcán Puracé entra en alerta naranja: ¿qué significa el reciente cambio?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó el estado de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja tras identificar cambios significativos en su actividad, una decisión que ha incrementado la vigilancia sobre este sistema volcánico ubicado en el departamento del Cauca.

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Aunque el cambio de nivel no significa que una erupción sea inminente, sí indica que existe una mayor probabilidad de que se presente un evento eruptivo o una intensificación de la actividad, por lo que las autoridades reforzaron el monitoreo y las medidas de prevención.

De acuerdo con el SGC, el volcán ha registrado desde el pasado 20 de julio un incremento sostenido en varios de sus parámetros de monitoreo. Entre ellos se encuentran un aumento de la sismicidad bajo el cráter, mayores emisiones de gases y ceniza, incremento en la temperatura de los gases, deformación del terreno y columnas de emisión que han alcanzado hasta 3.400 metros sobre la cima, los valores más altos registrados desde que comenzó el monitoreo instrumental en 1993.

El Servicio Geológico explicó que el estado de alerta naranja corresponde a un escenario en el que el volcán presenta cambios importantes en su comportamiento. Esto implica que pueden ocurrir emisiones repentinas de ceniza y gases, por lo que recomendó no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga debido al riesgo que representan estos fenómenos.

En las últimas 24 horas posteriores al cambio de alerta, el SGC reportó seis emisiones de ceniza. El material volcánico fue transportado por los vientos hacia el occidente y noroccidente, generando caída de ceniza en el norte de Popayán y en sectores del municipio de Puracé.

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La entidad también aclaró que, mientras se mantenga la alerta naranja, pueden presentarse periodos en los que la actividad disminuya temporalmente. Sin embargo, esa reducción no significa que el volcán haya regresado a un estado estable ni que deba modificarse el nivel de alerta. Para regresar a la alerta amarilla, se requiere un periodo prolongado de observación que permita confirmar una tendencia sostenida de estabilidad.

El SGC reiteró que la ciudadanía debe informarse únicamente a través de los canales oficiales y seguir los boletines diarios que emitirá mientras permanezca vigente la alerta naranja, con el fin de conocer cualquier cambio en el comportamiento del volcán y las recomendaciones dirigidas a las comunidades cercanas.