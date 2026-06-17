Policía de Bogotá hizo macabro hallazgo en la localidad de Kennedy: Medicina Legal investiga

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este miércoles, 17 de junio, el hallazgo de una cabeza humana en una vía pública del barrio Tierra Buena, ubicado en la localidad de Kennedy. Las unidades de vigilancia comunitaria acordonaron el sector de manera inmediata tras recibir el reporte por parte de los habitantes de la zona.

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Voceros de la institución policial indicaron que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses asumió el caso para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas del deceso. Debido a las condiciones del hallazgo, los investigadores judiciales recopilan grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer el hecho ocurrido el pasado lunes 15 de junio.

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Contexto de disputa territorial en la zona fronteriza

El sector de Tierra Buena colinda con el barrio Patio Bonito, una zona limítrofe entre las localidades de Kennedy y Bosa donde se registran disputas territoriales previas. Los informes oficiales indican que en este perímetro urbano se documentó el hallazgo de múltiples cuerpos desarticulados entre los años 2021 y 2023.

Las indagaciones preliminares señalan que la organización transnacional conocida como el Tren de Aragua mantiene disputas con estructuras delictivas locales por el control de las rentas ilícitas. La confrontación ha desplazado a otros grupos delictivos de la zona como Pescadito, Los Camilos, Maracuchos, Los Boyacos, Los Paisas y Los Chontaduros.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Colprensa

Tras la confirmación de la muerte de alias Niño Guerrero, quien figuraba como el principal cabecilla de esta estructura criminal, el grupo inició un proceso de reorganización en el territorio. Las autoridades locales evalúan si este reacomodo interno es el detonante de las recientes acciones violentas registradas en el suroccidente de la capital.

Relación con otros hallazgos recientes en Bogotá

Las características de este procedimiento guardan similitudes con otros hechos reportados recientemente en la capital de la república y sus zonas periféricas. La semana pasada se confirmó el hallazgo de tres cuerpos en el límite entre Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, bajo condiciones técnicas de ocultamiento similares.

Hallazgo de restos en el suroccidente de Bogotá. Foto: Getty Images / Ashley Cooper

A este registro se suma el caso ocurrido hace un mes en el sector de El Tintal, también en Kennedy, donde se hallaron los restos del docente Kevin Ángel. La Policía Metropolitana de Bogotá investiga si estos eventos corresponden a una confrontación directa entre redes que se disputan las rentas del narcotráfico, la extorsión y la adulteración de licores.