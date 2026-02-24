Nación

Medicina Legal confirma que es 99 % probable que las muestras analizadas sean del padre Camilo Torres

El instituto forense estaba pendiente de hacer una comparación genética con muestras que estaban en su poder.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 8:00 a. m.
El instituto forense estaba pendiente de hacer una comparación genética con muestras que estaban en su poder.
El instituto forense estaba pendiente de hacer una comparación genética con muestras que estaban en su poder. Foto: SEMANA

La identificación de Camilo Torres avanzaba luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas remitiera algunas muestras a laboratorios en Estados Unidos con un punto de partida: el padre del cura.

Este martes, 24 de febrero, Medicina Legal concluyó que los restos sí son los de Camilo Torres.

Fue el propio director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, quien señaló a través de un video que el proceso de identificación del cura Camilo Torres se dificultó por el deterioro de las muestras óseas. Dijo que aunque existe una muestra biológica orientadora, esta no era suficiente, de ahí la necesidad de llevar a cabo estudios complementarios para confirmar.

“Que siguiendo los protocolos establecidos, el equipo interdisciplinario forense continúa con los estudios periciales sobre las muestras entregadas por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en la investigación asociada a la identificación del cuerpo de Camilo Torres Restrepo. El proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las muestras óseas, sin embargo, contamos con una muestra biológica que ofrece información orientadora”, manifestó en su momento el director Cortés Martínez.

Así fue la investigación para encontrar los restos de Camilo Torres, según el Estado, después de 60 años de búsqueda

Así fue la investigación para encontrar los restos de Camilo Torres, según el Estado, después de 60 años de búsqueda

Fuentes de Medicina Legal aseguraron que había una probabilidad de descartar que los restos encontrados, con otro tanto de muestras óseas, fueran justamente los de Camilo Torres, y de alguna manera la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se lanzó sin el cotejo completo a confirmar la identificación.

El otro punto que estaba pendiente era el cotejo de las muestras que tenía Medicina Legal de la mamá de Camilo Torres con los restos óseos que fueron compartidos con el Instituto. Esa comparación genética tardó algunos días, pero era necesaria, de acuerdo con fuentes forenses, para confirmar la plena identidad y no quedarse con el 50 % de probabilidad.

Sí es Camilo Torres, según el Estado_4
Foto: UBPD

Como lo explicó el director de Medicina Legal, había una dificultad con las muestras óseas porque los restos de Camilo Torres fueron encontrados en un espacio donde había más restos de otras personas que —hasta el momento— no han sido identificadas.

