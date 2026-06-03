Prima de los hermanos Mucutuy, los niños rescatados en la selva, fue reclutada por las disidencias de las Farc y asesinada en Guaviare

La masacre que dejó el enfrentamiento criminal entre las disidencias de Iván Mordisco y alias Calarcá, los dos asesinos que se sentaron con delegados del Gobierno en el proyecto de la paz total, incluyó a 10 menores de edad, cinco con apenas 15 años.

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Medicina Legal completó el proceso de identificación de los cuerpos que fueron entregados al instituto luego de los enfrentamientos entre hombres al mando de estos dos cabecillas criminales y resultó que una de las víctimas era prima de los hermanos Mucutuy, los niños rescatados en la selva.

Se trata de Daniela Mucutuy Valencia, que recientemente cumplió 18 años de edad, es decir, para la fecha de la desaparición en la selva de sus primos, apenas tenía 15 años y, a pesar del escándalo alrededor de su familia, se quedó sin la protección del Estado, y terminó reclutada por las disidencias.

Los hermanos Mucutuy, que estuvieron en la selva y sobrevivieron a la tragedia, terminaron con mejor suerte que su prima, reclutada por las disidencias y sometida a enfrentar a otros grupos criminales, entregar su vida a una banda de narcotraficantes y lejos de la protección de su familia, del propio Estado que se volcó a rescatar a sus primos.

Hermanos Mucutuy en medio de su recuperación en Bogotá. Foto: Suministrada a Semana

Los 48 cuerpos de las víctimas de este enfrentamiento entre las disidencias de las Farc fueron trasladados a la sede del instituto para el proceso de identificación y establecer las causas de su muerte.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que ha culminado el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos relacionados con el hecho ocurrido el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado, en el departamento del Guaviare, donde se registraron enfrentamientos entre grupos disidentes de ‘Iván Mordisco’ y alias Calarcá”, señaló Medicina Legal.

Estas fueron las últimas palabras que dijo el piloto. Foto: Semana

El instituto forense logró identificar 43 de los 48 cuerpos que fueron entregados para los procesos de necropsia; de esos identificados, 39 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad (8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino).

Los estudios de necropsia concluyeron que todas las víctimas fueron asesinadas producto de un combate con armas de fuego. Los cuerpos tenían impactos en diferentes partes y como causa principal se estableció una muerte violenta tipo homicidio.