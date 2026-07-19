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FF. MM. aseguran que video de alias Marlon y Ñeque, de las disidencias, “no corresponde a un registro audiovisual auténtico”

La institución señaló que un análisis forense permitió identificar múltiples inconsistencias técnicas.

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Redacción Nación
19 de julio de 2026 a las 9:02 p. m.
Las Fuerzas Militares se pronunciaron por el video que circuló este 19 de julio, donde aparecen dos disidentes de las Farc que el Gobierno declaró como muertos.
Las Fuerzas Militares se pronunciaron por el video que circuló este 19 de julio, donde aparecen dos disidentes de las Farc que el Gobierno declaró como muertos. Foto: Captura de pantalla

Este domingo, 19 de julio, se conoció un nuevo video de las disidencias de las Farc en el que aparecen alias Marlon y alias Ñeque, quienes habían sido reportados como muertos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y por el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

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