FF. MM. aseguran que video de alias Marlon y Ñeque, de las disidencias, “no corresponde a un registro audiovisual auténtico”

Este domingo, 19 de julio, se conoció un nuevo video de las disidencias de las Farc en el que aparecen alias Marlon y alias Ñeque, quienes habían sido reportados como muertos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y por el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.
#ComunicaciónOficial | Frente a un nuevo video que ha circulado en las últimas horas y que pretende presentarse como una comunicación oficial de un grupo armado organizado residual al margen de la ley, nos permitimos informar que, acudiendo a las capacidades técnicas y de… pic.twitter.com/E3vFsUbAdG— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) July 20, 2026
En desarrollo...