¿Alias Marlon está vivo o muerto? Estas son las versiones contrarias que han generado polémica

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el abatimiento, por medio de un francotirador, de alias Marlon, el principal alfil de alias Iván Mordisco, quien lidera una de las facciones de las disidencias de las Farc. Esa operación –hoy cuestionada– tuvo lugar entre Valle del Cauca y el norte del Cauca, hasta donde habrían llegado los uniformados que le siguieron el rastro justamente en la madrugada del domingo 21 de junio, cuando en Colombia se realizaba la segunda vuelta presidencial.

Fuerzas Militares insisten en que alias Marlon sí fue abatido en una operación de inteligencia

Pero, días después, el mismo criminal que fue presentado como dado de baja apareció supuestamente en un video difundido por el grupo armado, lo que puso en jaque las declaraciones del jefe de esta cartera. En la filmación, alias Marlon se refirió a las elecciones presidenciales que dejaron a Abelardo De La Espriella como el mandatario electo de los colombianos.

Fuentes de las Fuerzas Militares le dijeron a SEMANA que existen dudas sobre la operación, pero que los uniformados que estuvieron en terreno aseguraron que “al objetivo lo habían impactado”. Sin embargo, el cuerpo sin vida no aparece.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Es muy complejo todo lo que pasó porque, si no había trazabilidad de que alias Marlon estaba muerto, no debieron haber hecho eso público hasta que por medios técnicos lo pudiéramos reconfirmar. Es decir, cuando pasan estas situaciones, lo que se hace es esperar un tiempo y, cuando interceptamos sus comunicaciones, sabemos quién habla y qué es lo que está sucediendo en el interior de los grupos, pero no se puede hacer público de una”, relató un experimentado oficial.

Otra de las dudas se relaciona con la baja de Diego Palta Montero, alias Ñeque, de las disidencias de las Farc, el lunes 29 de junio en medio de una operación militar en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, en el Cauca. Lo que también llamó poderosamente la atención es que no hubo cadáver. No obstante, el ministro Sánchez desde Estados Unidos dijo que la operación había sido un éxito y que había muerto.

MinDefensa dice que aún no puede confirmar la muerte de alias Marlon, de las disidencias, tras aparición de video

La misma fuente insistió en que no era necesario por parte del ministro de Defensa salir a la opinión pública dando a conocer una información que aún se encuentra en verificación. “En medio de una operación es muy complicado que los mismos ilegales se queden recuperando el cuerpo cuando saben que los podemos dar de baja. Igual se está verificando todo”, explicó.

“En esta ocasión, cuatro integrantes de esta estructura criminal murieron en el desarrollo de una operación militar, entre ellos alias Ñeque, quien sería la mano derecha del ya abatido alias Marlon y señalado de amenazar al presidente Petro”, detallaron desde el Ministerio de Defensa.

Alias Marlon ha usado varios métodos del extinto capo Pablo Escobar para generar terrorismo en el Cauca; entre ellos, el uso indiscriminado de explosivos y carros bomba. Foto: AP

Un exoficial de inteligencia militar habló con SEMANA bajo condición de anonimato, por tratarse de asuntos relacionados con procedimientos operacionales, y dijo que en las Fuerzas Militares hay una cadena de procedimientos de trazabilidad que impiden dar por confirmada una muerte cuando no existe evidencia suficiente.

“Si es un objetivo de alto valor, existe un nivel de aprobación al más alto nivel para determinar qué tipo de medios se van a emplear. Todo eso ocurre antes de la operación”, sostuvo.

De igual manera, señaló que el Estado colombiano, junto con el derecho internacional humanitario, tiene una regulación para las operaciones contra los grupos armados. “Si usted habla de carteles del narcotráfico y no de un grupo armado organizado, cambia completamente el escenario jurídico. Mientras no se modifiquen las directivas 15 y 16, la caracterización ya está definida y eso tiene implicaciones sobre el empleo legítimo de la fuerza”, señaló.

Disidencias de las Farc dicen que alias Marlon no está muerto y sobrevivió a un operativo de la Fuerza Pública

El exoficial precisó: “Cuando usted da de baja a alguien, todo tiene un procedimiento judicial. Lo primero es intentar capturarlo; lo segundo, lograr una desmovilización; y, como último recurso, la muerte en desarrollo de operaciones militares, soportada en el derecho internacional humanitario y en un informe de inteligencia. Después viene todo un proceso con la Fiscalía y la Policía Judicial”.

De acuerdo con su explicación, una vez termina el combate, comienza otra fase clave: verificar en el terreno qué ocurrió realmente. “Si usted hace un disparo a larga distancia y la persona cae, pero no tiene absolutamente nada que confirme la muerte, eso queda dentro de inteligencia. Usted no puede salir a decir que neutralizó a alguien cuando no tiene un cuerpo. Lo correcto es seguir trabajando la inteligencia”, agregó.

Alias Marlon, alfil de Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc, habría sido abatido en una operación militar, pero el cuerpo no aparece. Foto: AFP

Incluso, el jueves 2 de julio, el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, insistió en que alias Marlon está muerto.

“Se han realizado diferentes análisis técnicos especialistas que evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, como manipulación en los procesos de edición. Asimismo, impide que este material audiovisual se constituya en un elemento técnico probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar”, expresó.

El exoficial que conversó con SEMANA, y que formó parte de las operaciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, dijo que es muy extraño que este tipo de noticias se dieran a conocer en medio del cierre de un Gobierno y en un día de elecciones.

“La pregunta es cuál era la necesidad de informar una muerte que no estaba confirmada. ¿Qué buscaban al anunciar algo sin tener un cuerpo? Esa es la discusión, porque todo ocurre antes de que se abriera una jornada electoral para elegir al presidente de nuestro país”, detalló.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Insistió en que “la estrategia militar es un medio del Estado para construir una política de seguridad, pero no se puede utilizar a los militares para hacerles juego a intereses políticos. Eso sería perverso”.

Recordó que, cada vez que hacían bombardeos cuando estuvo en las Fuerzas Militares, realizaban una estricta verificación en el área para luego dar a conocer las bajas de los grupos ilegales.

“Es muy complejo todo lo que pasó porque, si no había trazabilidad de que alias Marlon estaba muerto, no debieron haber hecho eso público hasta que por medios técnicos lo pudiéramos reconfirmar". Foto: AFP

“Si se hizo un bombardeo, usted informa que se realizó el bombardeo. Después viene el asalto de las tropas para verificar los daños ocasionados. Todo tiene trazabilidad y evidencia. Si no aparece ningún cuerpo, el informe debe decir exactamente eso: que no se encontró nada. Usted deja documentado que existía un informe de inteligencia, que se desarrolló la misión y que al consolidar el área no se encontró el objetivo”, agregó.

Lo que ha dejado sobre la mesa este tipo de actuaciones sería la presunta premura de reportar positivos en el cierre del Gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuándo puede darse por confirmada la muerte de un cabecilla?