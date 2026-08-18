Procuraduría advierte que en Colombia “no iba a haber elecciones” a la Presidencia

La prevención ha sido una de las principales herramientas que ha tenido el procurador Gregorio Eljach durante su administración. Por eso, en las últimas horas destacó lo que la entidad ha logrado en materia electoral y de contratación, gracias a las actuaciones preventivas.

Durante la conmemoración del Día de Lucha contra la Corrupción, el procurador Eljach destacó: “Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, prevenir fue adelantar exitosamente el programa de paz electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia porque no iba a haber”.

La Paz Electoral fue la iniciativa que lideró el procurador Eljach, el saliente contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos para garantizar elecciones transparentes, seguras y libres de violencia, en medio de las denuncias de fraude que impulsaba el entonces presidente Gustavo Petro.

Por eso Eljach reconoció: “Gracias a esa actitud de ellos dos, a la que me sumé, en actitud de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan el señor presidente, en buena hora elegido legítima y legalmente por los colombianos, y el Congreso, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral”.

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Hay que recordar que pocas horas antes de la primera vuelta presidencial, un grupo de personas que promovía un referendo por la estabilidad constitucional le pidió a la Procuraduría y a la Registraduría que garantizaran el calendario electoral, en medio de los cuestionamientos que le aparecieron a ese proceso democrático.

Feria de contratos en el fin de la era Petro

El Procurador General de la Nación también reconoció que, gracias a la prevención, se logró que el gobierno del expresidente Gustavo Petro, a pocos días de que finalizara su permanencia en el poder, ejecutara una feria de contratos que estaba avaluada en cerca de 5 billones de pesos.

El procurador Eljach reveló que en los últimos días del Gobierno Petro pretendían contratar 5 billones de pesos. Foto: PRESIDENCIA

“Es evitar que más de $5 billones se hubieran contratado en los últimos días de la anterior administración. A punta de control preventivo, Colombia es testigo de ellos”, dijo el procurador Eljach.

El jefe del ente de control también reconoció que, gracias a la prevención, se logró que varios funcionarios no siguieran participando indebidamente en política en medio de la jornada electoral, como ocurrió con los entonces embajadores de Colombia en Haití y en Brasil.