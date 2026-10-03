“Usar la inteligencia del Estado para perseguir opositores es un abuso de poder intolerable”: Víctor Muñoz tras portada de SEMANA

Las revelaciones de SEMANA en su más reciente edición sobre presuntas acciones de espionaje, seguimientos e interceptaciones ilegales contra varios personajes de la vida pública y política de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro siguen generando reacciones en el ámbito nacional.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió en una “policía política” en el gobierno Petro: SEMANA revela la escandalosa auditoría forense que ordenó Abelardo De La Espriella

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, fue enfático frente a los hechos dados a conocer por este medio a partir de una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Muñoz agradeció a SEMANA por “visibilizar este tenebroso escándalo” y aseguró, de forma tajante, que “usar la inteligencia del Estado para perseguir opositores es un abuso de poder intolerable”. Además, consideró que “meterse con sus familias es criminal”.

El exfuncionario envió un mensaje claro al Gobierno De La Espriella para que preserve las pruebas de este caso y ponga en conocimiento de la Fiscalía cualquier posible delito durante la anterior administración en estas entidades tan importantes.

Muñoz también resaltó que durante los últimos cuatro años sí se escucharon rumores de una presunta lista de opositores a los que les habrían interceptado sus comunicaciones y esculcado, sin autorización judicial, la información financiera, tributaria y migratoria.

“Es hora de esclarecer quién ordenó, quién ejecutó y quién encubrió. Que respondan ante la justicia. Sin impunidad y sin importar el cargo”, señaló Víctor Muñoz, quien se desempeñó como director del Dapre en el gobierno de Iván Duque.

Una fuente de la Uiaf que habló con SEMANA reveló que la entidad tenía la capacidad de intervenir las comunicaciones de sus objetivos, entre los que nombró a varios expresidentes y políticos de la oposición.

Entre ellos estarían la entonces procuradora Margarita Cabello, a quien también le habrían monitoreado a un hijo, y el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por dudas sobre sus estudios en derecho.

Además, mencionó al general (r) Eduardo Zapateiro, al general (r) Luis Fernando Navarro, al general (r) Jorge Luis Vargas, al expresidente Iván Duque, al expresidente Álvaro Uribe, a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Miguel Uribe Turbay, a Jenny Rozo, al abogado y columnista Ramiro Bejarano y a periodistas, entre los que estaba Vicky Dávila.