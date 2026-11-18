Engativá se prepara para estrenar un nuevo Centro Cultural Juvenil que transformará la actual Casa de la Juventud “Aldea de Pensadores”, ubicada en el barrio Floridablanca, en un moderno equipamiento cultural de 2.400 metros cuadrados.

El proyecto, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y con la operación de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoB), contará con una inversión total de 22.059 millones de pesos.

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Con este anuncio, ambas entidades públicas buscan reafirmar su apuesta por descentralizar la infraestructura cultural de Bogotá, llevando equipamientos de calidad a diferentes barrios y acercando las oportunidades de formación, creación artística y emprendimiento a los jóvenes.

Novedades del nuevo Centro Cultural Juvenil en Engativá

El diseño de la obra contempla una amplia variedad de espacios destinados a la formación, la creación y la expresión artística, entre ellos estudios de grabación, salas de música y danza, laboratorios de fotografía, biblioteca, sala gamer, espacios para emprendimientos culturales y escenarios para las artes escénicas y circenses.

Asimismo, el proyecto permitirá recuperar más de 1.300 metros cuadrados de espacio público para el disfrute de los habitantes de esta localidad, al occidente de la capital, reflejando “acciones culturales concretas en beneficio de la vida artística y creativa de la ciudad”, señaló Santiago Trujillo, secretario de cultura.

De acuerdo con Trujillo, para llevar a cabo este recinto se han realizado diferentes charlas con la comunidad con el propósito de conocer sus ideas y resolver sus inquietudes. “Con el alcalde hemos priorizado el corredor occidental, un corredor que tenía un enorme déficit en oferta cultural”, precisó.

Por eso, su acción en Engativá no solo se enfoca en el Centro Cultural Juvenil, pues aseguró que recientemente entregaron “3.150.000.000 de pesos para que el Centro Cultural El Barrio, de gestores de esta localidad, pueda ser adquirido y empiecen un proceso de dotación y adecuación”.

¿Cuándo se realizará la entrega del proyecto?

Según el cronograma del proyecto, el proceso de estudios y diseños tendrá una duración de siete meses, mientras que la demolición y construcción de la nueva infraestructura contará con un plazo de 14 meses.

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En este contexto, se prevé que su construcción iniciará en 2027 y será entregado en 2028. “La actual Casa de la Juventud de Engativá evoluciona y su diseño se construye en cinco encuentros participativos que acompañamos desde la Secretaría de Integración Social”, destacó Juliana Sánchez Calderón, secretaria distrital de Integración Social.

Por su parte, Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, subrayó que “más que una obra de infraestructura, el Centro Cultural Juvenil de Engativá será un nuevo escenario para el talento, la cultura, el emprendimiento y la convivencia”.