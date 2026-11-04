Bogotá reconoce las trayectorias de Misael Torres y Margarita Ramírez con el Premio Vida y Obra 2026

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se plantea que la cultura de Bogotá se construye desde los escenarios, las calles, los barrios y los procesos colectivos que, durante décadas, han transformado la vida de sus comunidades. En ese orden de idea, en reconocimiento a esas trayectorias que dejan huella en la memoria y el desarrollo cultural de la ciudad, se anuncó a Misael Torres Pérez y Margarita Ramírez Santos como ganadores del Premio Vida y Obra 2026, en las categorías Vida y Obra Artística y Vida y Obra en Gestión Cultural, respectivamente.

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Sus historias representan dos maneras complementarias de construir cultura: desde la creación escénica, la investigación y la recuperación de las tradiciones populares, y desde el liderazgo comunitario, la organización social y el fortalecimiento de las capacidades culturales de un territorio.

Misael Torres Pérez: más de cinco décadas haciendo del teatro una expresión de la identidad colombiana

Actor, director, dramaturgo y juglar nacido en Girardot en 1952, Misael Torres ha dedicado más de cinco décadas a explorar las posibilidades del teatro como una forma de narrar el país, reconocer sus tradiciones y conectar la creación contemporánea con la memoria colectiva.

Su recorrido comenzó en el Teatro La Mama en 1972, donde se desempeñó como actor y director durante ocho años, mientras adelantaba sus estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, bajo la dirección de Santiago García. En 1979 fundó el Nuevo Teatro de Pantomima, primera compañía de mimos de Colombia, con la que llevó el lenguaje corporal a escenarios de Europa y Estados Unidos.

Misael Torres Pérez recibe el reconocimiento en la categoría Vida y Obra Artística, por más de cinco décadas dedicadas al teatro de calle, la dramaturgia y la investigación de las tradiciones populares. Foto: Archivo Secretaria de Cultura / A.P.I.

En 1984, junto a Juan Carlos Moyano, fundó El Ensamblaje, una experiencia que articuló teatro, happening y otras manifestaciones artísticas. A partir de ese momento profundizó su investigación sobre las relaciones entre teatro y festividad, recorriendo Colombia y otros territorios para explorar las expresiones populares, los personajes y las celebraciones que dan forma a la identidad cultural.

De este camino surgió su concepto del Actor Festivo, una propuesta que encuentra en la fiesta, la calle y la memoria colectiva fuentes esenciales de creación escénica. Su método Las Cuatro Claves del Actor Festivo recoge décadas de investigación sobre las formas teatrales mestizas e híbridas de América Latina.

El reconocimiento a Misael Torres destaca una trayectoria que ha ampliado las posibilidades del teatro colombiano y ha reivindicado la festividad popular como un territorio vivo de creación, encuentro y expresión cultural. Foto: Archivo Secretaria de Cultura / A.P.I.

El reconocimiento a Misael Torres destaca una trayectoria que ha ampliado las posibilidades del teatro colombiano y ha reivindicado la festividad popular como un territorio vivo de creación, encuentro y expresión cultural. Su legado permanece en las obras que ha creado, los escenarios que ha recorrido y las preguntas que ha abierto sobre la relación entre el arte, la identidad y las comunidades.

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Margarita Ramírez Santos: una vida transformando su territorio desde la cultura y el liderazgo comunitario

Margarita Ramírez Santos ha construido una trayectoria en la que la cultura, la participación ciudadana, la organización de las mujeres y el trabajo comunitario se convierten en herramientas para transformar la vida de Ciudad Bolívar.

Durante la década de los noventa participó activamente en los procesos de representación política y ciudadana de la localidad. En el contexto de la descentralización y la consolidación de las Juntas Administradoras Locales, hizo parte de iniciativas que abrieron espacios para la participación de las mujeres, incluida la conformación de una plancha integrada exclusivamente por ellas, con el respaldo de la Fundación Diálogo Mujer.

Su trabajo con las nuevas generaciones se fortaleció a través del proyecto Sueños Juveniles, que integró lectoescritura, recreación, títeres, teatro, mimos, declamación y música. Foto: Archivo Secretaria de Cultura / A.P.I.

En 1994 fue elegida consejera territorial y posteriormente fue ratificada para el periodo 1998-2000. Desde este espacio promovió la planeación participativa, el seguimiento a la inversión pública y la defensa del gasto social como una prioridad para el desarrollo de las comunidades. También impulsó el Movimiento de Mujeres de Ciudad Bolívar y participó en la conformación de la Red de Organizaciones de Mujeres, contribuyendo a visibilizar sus luchas y aportes a la construcción social y cultural del territorio.

Su trabajo con las nuevas generaciones se fortaleció a través del proyecto Sueños Juveniles, que integró lectoescritura, recreación, títeres, teatro, mimos, declamación y música. De esta experiencia surgió el Colectivo Huitaca, que alcanzó reconocimiento en escenarios locales, distritales y nacionales, y llevó el talento de jóvenes de Ciudad Bolívar a otros territorios, incluso con representación internacional en Beijing.

Su liderazgo también se expresó en la creación y dirección del jardín infantil Mi Pequeño Refugio, desde donde aportó al cuidado y la protección de la primera infancia, así como en procesos asociativos como ASPRON y en su participación en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Margarita Ramírez Santos es la ganadora en Vida y Obra en Gestión Cultural, por su liderazgo comunitario y su aporte a la participación de las mujeres, la formación artística y la transformación social de Ciudad Bolívar. Foto: Archivo Secretaria de Cultura / A.P.I.

El reconocimiento a Margarita Ramírez destaca una vida en la que el cuidado, la cultura y la organización comunitaria se han convertido en motores de transformación. Su legado está presente en las mujeres que encontraron espacios para participar, en las niñas, los niños y jóvenes que crecieron junto a sus procesos y en una comunidad que ha hecho del arte una herramienta para construir identidad, dignidad y futuro.

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Una edición renovada reconoce más trayectorias

En 2026, Vida y Obra se transformó para fortalecer el reconocimiento de quienes han dedicado su vida a la cultura. El proceso pasó a desarrollarse como una Invitación Cultural, ampliando las posibilidades de participación e incorporando una nueva etapa de selección que fortalece la valoración de las trayectorias desde distintas experiencias, disciplinas y saberes del sector.

La renovación también introdujo un proceso de evaluación en dos rondas. En la primera, personas expertas del Banco de Personas Expertas evaluaron las postulaciones y permitieron preseleccionar 25 trayectorias entre las 74 personas inscritas: 16 en Vida y Obra Artística y 9 en Vida y Obra en Gestión Cultural.

En la segunda ronda, un Comité de Selección integrado por Raúl Parra, Bertha Quintero y Luis Daniel Castro realizó una valoración integral de las personas preseleccionadas, a partir de dos criterios: Contribución a la Cultura, con un máximo de 60 puntos, y Conexión con el Contexto, con un máximo de 40 puntos.

Misael Torres Pérez: una trayectoria ha explorado el teatro como expresión de las tradiciones, la fiesta y la identidad. Foto: Archivo Secretaria de Cultura / A.P.I.

Este modelo que logró tener la mayor participación en la historia de la convocatoria, busca reconocer no solo los resultados de una carrera, sino también la manera en que cada trayectoria ha contribuido al desarrollo artístico, cultural y patrimonial de Bogotá, ha dialogado con su contexto social y político y ha generado transformaciones en la ciudad.

Cada una de las dos categorías cuenta con un incentivo de 70 millones de pesos, destinado a reconocer trayectorias de personas mayores de 65 años, artistas, gestores culturales e investigadores colombianos o extranjeros nacionalizados en Colombia, cuyos aportes hayan sido significativos para la cultura de Bogotá.

Su liderazgo también se expresó en la creación y dirección del jardín infantil Mi Pequeño Refugio, desde donde aportó al cuidado y la protección de la primera infancia, así como en procesos asociativos como ASPRON y en su participación en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Foto: Archivo Secretaria de Cultura / A.P.I.

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Dos trayectorias, un legado para Bogotá

Al respecto, Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá aseguró: “Reconocer las trayectorias de Misael Torres y Margarita Ramírez es reconocer dos maneras de transformar la vida cultural de Bogotá: desde un teatro que sale al encuentro de la gente y convierte las calles y los parques en escenarios de creación, y desde el liderazgo comunitario que ha hecho de la cultura, las artes y la acción colectiva herramientas para transformar territorios y abrir oportunidades.

Este año damos un paso importante al entregar dos premios Vida y Obra y al registrar la mayor participación en la historia de esta convocatoria.

Este año damos un paso importante al entregar dos premios Vida y Obra y al registrar la mayor participación en la historia de esta convocatoria. Queremos reconocer a quienes, con su creatividad, persistencia y compromiso, han construido un legado para la ciudad y han demostrado que la cultura es también una fuerza para encontrarnos, organizarnos y transformar nuestras realidades”.