En el marco del festejo de 20 años de MetOpera Live en HD, de los cuáles 15 años ha proyectado sus impresionantes producciones en Colombia (gracias, CinecoAlternativo), este sábado 17 de octubre llega a cines selectos de Cine Colombia Macbeth, la obra maestra de Giuseppe Verdi, basada en la tragedia inmortal de William Shakespeare.

La transmisión, en directo desde el Metropolitan Opera de Nueva York, reúne a dos de las grandes figuras de la ópera actual: la soprano Lise Davidsen como Lady Macbeth y el barítono Quinn Kelsey en el papel del ambicioso rey de Escocia. Con producción de una visionaria que viene del sector independiente pero sabe asumir enormes retos como Louisa Proske, y la dirección musical de Yannick Nézet-Séguin. Esta ópera se presentará en Bogotá, Cali y Medellín.

Sobre esta imperdible producción, sus retos y orgullos, Arcadia habló con Proske, la gestora visionaria de esta versión, y Quinn, de increíble voz e histrionismo, que entrega un Macbeth como nunca antes se le vio. Esto nos dijeron.

El barítono Quinn Kelsey interpreta a un Macbeth único, y dice: "Es muy defectuoso, pero, aún así, conserva una nobleza, a pesar de que crea un gran caos para sí mismo a lo largo de la historia". Foto: MetLiveHD / Cineco Alternativo / A.P.I.

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Arcadia: El Met le dio solo 11 meses para hacer realidad esta producción, lo cual usualmente toma años. ¿Qué vio usted en Macbeth que la llevó a decir que sí a un desafío de semejante escala y cuál fue la decisión creativa más desafiante para hacerla realidad en ese tiempo?

Louisa Proske: Efectivamente, fue una llamada sumamente tardía. Creo que tuve suerte al conocer muy bien la obra de Shakespeare; la había llevado a escena cuando era estudiante e incluso había escrito sobre ella como estudiante de literatura inglesa. Por lo tanto, tenía muchas imágenes e ideas sobre la historia en mi cabeza.

Sentí de inmediato que era una historia muy actual para nuestro mundo, porque desafortunadamente volvemos a vivir en un mundo de autócratas, tiranos y mucho derramamiento de sangre. Casi de inmediato pensé que quería hacer una producción que tendiera un puente entre el mundo del que habla Shakespeare (también vivió en una época de conflicto civil y mucha ansiedad) y el nuestro. Quería un diseño escénico o de producción que se sintiera tanto histórico como moderno al mismo tiempo, para que la gente pudiera aportar su propia experiencia del mundo a nuestra producción.

Esa decisión se tomó casi de inmediato, a los pocos días de esa famosa llamada telefónica de Peter Gelb. Y esto nos permitió trabajar muy rápidamente, porque una vez que se tiene una gran dirección definida, los diseñadores pueden hacer su trabajo con bastante rapidez si son buenos y están en sintonía entre sí.

Diría que uno de los mayores desafíos en el Met es que el período de ensayos es extremadamente rápido. Por ello, se debe estar muy preparado, incluso más que en otros teatros, y saber exactamente lo que se quiere hacer con cada escena. Louisa Proske

Diría que uno de los mayores desafíos en el Met es que el período de ensayos es extremadamente rápido. Por ello, se debe estar muy preparado, incluso más que en otros teatros, y saber exactamente lo que se quiere hacer con cada escena. Muchas cosas que en otras situaciones ocurrirían durante los ensayos (como probar una forma u otra) tuve que resolverlas previamente en mi propia cabeza y tomar una gran decisión: esta es la dirección en la que llevaremos la escena. Afortunadamente, en el Met los artistas son de un nivel increíblemente alto, de los mejores del mundo, y son capaces de llevar a cabo las ideas con enorme rapidez y aportar sus propias perspectivas. Así que al final estuvo bien, creo que fue un desafío superado; pero para mí, montar una ópera con solo dos semanas y media en la sala de ensayos fue algo verdaderamente rápido.

Lise Davidsen, una de las grandes sopranos dramáticas de la actualidad, es Lady Macbeth, malintencionada y ambiciosa de principio a fin. Foto: MetLiveHD / Cineco Alternativo / A.P.I.

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Arcadia: En Heartbeat Opera usted ha construido una identidad artística con producciones íntimas y arriesgadas, y con presupuestos muy diferentes a los que puede tener en el Met. ¿Qué de esa experiencia en la ópera independiente aportó usted a esta producción monumental?

Louisa Proske: Gracias por la pregunta. De hecho, durante los ensayos técnicos llevé a mi diseñador de escenografía a una función de mi compañía, Heartbeat Opera, que sigue viva, activa y haciendo mucho trabajo en Nueva York. Era en un teatro de unas 200 localidades, por lo que él exclamó: “Guau, esto es una locura; hace cinco años estaba haciendo estas producciones tan pequeñas y ahora estoy en uno de los teatros de ópera más grandes del mundo”.

En el fondo lo que cultivamos con mi compañía en su momento fue el amor por trabajar con los cantantes, tratándolos como nuestro activo más preciado. Al fin y al cabo, la ópera se reduce a la música, la voz humana y lo que ocurre entre los personajes. Cuando no se tiene dinero, todo se reduce verdaderamente a las ideas: Louisa Proske

Creo que en el fondo lo que cultivamos con mi compañía en su momento fue el amor por trabajar con los cantantes, tratándolos como nuestro activo más preciado. Al fin y al cabo, la ópera se reduce a la música, la voz humana y lo que ocurre entre los personajes. Cuando no se tiene dinero, todo se reduce verdaderamente a las ideas: cuál es la idea detrás de cada escena y hacerla sumamente clara; de ese modo se puede crear algo apasionante aun sin contar con presupuesto. Espero que eso se haya trasladado a este lienzo mucho más grande. Al final me encanta el espectáculo, ¡hay 450 trajes en escena en esta producción y me apasiona todo eso!, pero cuando no siento que está conectado con una idea sólida, no lo hago.

En segundo lugar, mencionaría a las brujas en particular, ya que en esta producción actúan como comediantes. Ellas mismas representan una obra dentro de la obra al estilo del teatro pobre, con luces que sostienen ellas mismas y trajes improvisados. Aportan un poco de ese espíritu de la ópera independiente que he traído al Met.

En 'Macbeth' las brujas siempre serán personajes esenciales, aterradores y ácidos a su especial manera... Foto: MetLiveHD / Cineco Alternativo / A.P.I.

Arcadia: The New York Times describió su interpretación como un momento culminante en su carrera en el Met. ¿Qué encontró usted en Macbeth que le permitió construir un personaje diferente de otros grandes papeles verdianos que ha cantado, como Rigoletto o el que interpretó en Tosca?

Quinn Kelsey: Creo que tiene mucho que ver con la producción, ya que Louisa nos brindó una gran oportunidad para explorar los personajes y explotar cada detalle de la interpretación a lo largo y ancho de esta producción. Para mí es diferente de los otros papeles porque ella me desafió de muchas maneras a definir el personaje y utilizar minuciosos detalles para contar la historia de quién es él realmente. Eso no significa que las otras producciones verdianas o los otros papeles que he realizado no me lo hayan permitido, pero esta oportunidad requirió mucho más en la narrativa para transmitir el personaje, y me desafió a indagar muy profundamente en quién era él y cómo debía decidir retratarlo en el escenario del Met.

Arcadia: Usted descubrió el trabajo de Louisa en la construcción de los personajes, a lo largo de los ensayos. ¿Qué conversaciones mantuvieron?, ¿qué descubrimiento compartido les ayudó a usted y a Lise Davidsen a construir un Macbeth y una Lady Macbeth diferentes?

Quinn Kelsey: Buena pregunta. Creo que se debió a las exigencias de lo que Louisa buscaba y al acuerdo al que llegamos de que el personaje de Macbeth es muy defectuoso, pero, aún así, conserva una nobleza, a pesar de que crea un gran caos para sí mismo a lo largo de la historia. Y al final se le da una última oportunidad de redimirse, a diferencia de Lady Macbeth, quien es verdaderamente malvada hasta el final.

Fue, en parte, mi decisión con la guía de Louisa: ser lo más específico posible para mostrar esa nobleza, pero también toda la vulnerabilidad del personaje. Quinn Kelsey

Así que fue, en parte, mi decisión con la guía de Louisa ser lo más específico posible para mostrar esa nobleza, pero también toda la vulnerabilidad y las ocasiones en las que intenta encontrar algún tipo de fuerza interior, incluso en medio de todo el caos que él mismo provocó.

Louisa Proske: ¿Puedo agregar algo a eso, que quizás responde a la pregunta que perdimos cuando se cortó la señal?

Para mí, lo que resulta difícil de capturar en este personaje, y a lo que creo que Quinn logra acceder profundamente, es que se trata de un hombre que hace algo verdaderamente horrible: asesinar a otro ser humano, y luego asesinar a mujeres y niños inocentes. Sin embargo, desde el principio posee una imaginación moral tan cósmica e incluso poética que sabe perfectamente que está mal. Por ejemplo, el momento en que ve una daga alucinada señalando el camino hacia la cámara del rey para el asesinato. Esos momentos son sumamente difíciles de interpretar; son muy icónicos en la obra de Shakespeare, y la cuestión radica realmente en por qué alguien hace algo sabiendo en lo más profundo de su ser que está mal, y que no solo está mal, sino que lo condena y lo marca, con esa sensación de que la sangre no se lava de las manos.

La cuestión radica realmente en por qué alguien hace algo sabiendo en lo más profundo de su ser que está mal, y que no solo está mal, sino que lo condena y lo marca, con esa sensación de que la sangre no se lava de las manos. Louisa Proske

Siento que Quinn es un intérprete extremadamente auténtico y se entrega por completo a estas imágenes... Y con eso pudimos ir de inmediato muy lejos. Le dije algo a Peter Gelb que creo que le gustó mucho: que, en cierto modo, es casi una obra esperanzadora porque al final son personas que poseen una conciencia moral que las destruye. Uno se pregunta a veces si los terribles líderes en el poder hoy en día tienen esa conciencia moral; cabe esperarlo, pero creo que ahí es donde la obra tiene realmente algo de luz al final del túnel.

Un montaje con mucho aire cinematográfico... Foto: MetLiveHD / Cineco Alternativo / A.P.I.

Arcadia: ¿Qué idea o emoción desean que el público se lleve tras ver esta ópera en vivo en los cines este próximo sábado?

Louisa Proske: Me resulta casi imposible de responder, porque nunca quiero prescribir lo que deba sentirse; me parece emocionante que las reacciones puedan ser tan diversas. Sin embargo, lo que espero poner de relieve en la obra es el contraste tan extremo entre la violencia de este mundo (encontrarán momentos muy violentos, escenas del coro violentas, acciones violentas y mucha sangre) y, frente a ello, los momentos sumamente tiernos y solitarios en los que verdaderamente se va hacia el interior, como en la escena del sonambulismo o en las arias finales de Macbeth, donde se contempla al abismo privado de estos personajes. Espero que esos contrastes salgan a la luz y me entusiasma escuchar lo que la gente sienta y piense.

Obviamente la gente se conmoverá ante la violencia, pero espero que, especialmente en esta producción, en esta actualidad, todas las perspectivas extremas y opuestas que presentamos al público lo lleven a reflexionar sobre el mundo que los rodea. Quinn Kelsey

Quinn Kelsey: Estoy muy de acuerdo con esto. Una vez que la obra se estrena y se coloca todo sobre el escenario para presentarlo al público, uno espera que lo disfruten y valoren la experiencia. Pero al mismo tiempo, coincido en que no se debe dictaminar cómo deben sentirse, sino más bien presentarles el trabajo y el producto realizado y observar cómo reaccionan. Obviamente la gente se conmoverá ante la violencia, pero espero que, especialmente en esta producción, en esta actualidad, todas las perspectivas extremas y opuestas que presentamos al público lo lleven a reflexionar sobre el mundo que los rodea. Todo con base en lo que les hemos entregado en el escenario.

"Es casi una obra esperanzadora", dice Proske, " porque al final son personas que poseen una conciencia moral que las destruye. Uno se pregunta a veces si los terribles líderes en el poder hoy en día tienen esa conciencia moral". Foto: MetLiveHD / Cineco Alternativo / A.P.I.

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Arcadia: Muchísimas gracias, Louisa y Quinn, por último, ¡inviten al público en Colombia a ver Macbeth en vivo en los cines este sábado 17 de octubre!

Quinn Kelsey: Claro. Estamos enormemente orgullosos de la producción. Las entradas de la Met se han vendido muy bien y, en lo personal, el proceso ha transcurrido muy rápido. Normalmente en los ensayos hay momentos en los que miras el reloj y dices: “Dios mío, solo ha pasado una semana y nos queda mucho tiempo”. Pero, con todo lo que hemos logrado, el período de ensayos ha pasado rápidamente y de forma muy productiva, que, al llegar a la noche de estreno, nunca me había sentido más orgulloso del trabajo realizado. Sé, y he hablado con varios compañeros, que definitivamente nos dará tristeza separarnos de esta producción. Las funciones han pasado volando, ya tenemos tres más por delante, así que esperamos con ansias actuar para todos ustedes en todo el mundo este sábado en la transmisión en alta definición. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos que la disfruten.

Louisa Proske: Diría que cuentan con los mejores cantantes del mundo, 450 trajes, un diseño de escenografía muy cinematográfico, uno de los mejores coros del mundo y algunos de los mejores bailarines del planeta. Este es un espectáculo que solo se puede vivir en el Met, y estamos entusiasmados de compartirlo desde el Met con el mundo entero y, especialmente, con el público de Colombia. ¡Muchas gracias por vernos!

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