No deja de crecer y ratificarse desde 2003 como un evento esencial en el panorama del cine nacional. Bogoshorts, un festival como ninguno en la región, convocó en 2025 a más de 46.000 asistentes (cifra que aspira a superar) y, en 2026, a miles de realizadores que anhelan integrar sus secciones (con 4.500 cortometrajes en convocatoria). Esto es natural, porque no solo expone sus películas al curioso público de la capital, sino que también las proyecta hacia festivales de alcance global, como Cannes, y premiaciones, como nuestros Macondo, los Goya y los Óscar.

Hay una competencia premiada con la hermosa Santa Lucía, pero el festival la trasciende para entregarle a la ciudad una experiencia integral de cine. Foto: Isabella Bobadilla

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Si se prende el retrovisor, se entiende que allí han dejado huella directores que marcan la historia reciente colombiana del cine y del audiovisual, como Simón Mesa Soto, Laura Mora, Iván Gaona, Rubén Mendoza, Óscar Ruiz Navia, Johnny Hendrix Hinestroza, Franco Lolli y más. Han estrenado ahí, hoy son instituciones, y eso es testimonio de una plataforma en la que quienes proyectan hoy marcarán el séptimo arte nacional mañana.

No deja de crecer y ratificarse desde 2003 como un evento esencial en el panorama del cine nacional. Bogoshorts, un festival como ninguno en la región. Foto: Isabella Bobadilla

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En la que será su 24.ª edición, del 1 al 8 de diciembre de 2026, el festival ofrece un alud curado de producciones para todas las audiencias, con 170 cortos en su selección oficial y más de 300 en total; porque sí, hay una competencia, el evento premia con sus hermosas Santa Lucía lo que considera la mejor en sus distintas categorías, pero la trasciende para ofrecerle una vasta experiencia cinematográfica a la ciudad. Esta incluye, además, elementos como el BFM-Bogoshorts Film Market, que celebra diez años como mercado especializado para formatos cortos, impulsando el desarrollo de proyectos en distintas etapas; y se expande con el Flipbook BFM, dedicado a la animación, y el Freak BFM, que busca oportunidades para proyectos de cine fantástico y de género.

Si se prende el retrovisor, se entiende que en el festival han dejado huella directores que marcan la historia reciente colombiana del cine y del audiovisual; quienes proyectan hoy marcarán el séptimo arte nacional de mañana. Foto: Isabella Bobadilla

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El cine y sus autores

En el vasto panorama de cortos de la edición 2026, Arcadia puso el foco en cuatro notables producciones colombianas que se verán en el festival y generan alta expectativa. Hablamos con los realizadores sobre sus cortos de larga duración, el festival y el cine colombiano (lea las reveladoras charlas en esta web, o en este enlace). Algunos marcan debuts, otros ratifican un camino de exploración del formato y varios señalan nuevas incursiones: todos dan cuenta de voces, intereses narrativos y entregas esmeradas, producto de esfuerzos sumados, porque nadie hace cine solo.

Pelotón Trueno, de Theo Montoya

'Pelotón Trueno', de Theo Montoya Foto: Desvío Visual

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El director de la poderosa película híbrida Anhell69 (2022) estrenó en Cannes 2026 su corto, producido por su compañía, Desvío Visual. Con él ha navegado una infructuosa cruzada por encontrar apoyos; primero para ser corto y ahora para ser largometraje, pues el FDC lo ha dejado pasar en dos ocasiones (la hará suceder con gente de afuera, dice). La historia sigue a un pelotón de soldados perpetradores de falsos positivos y su oficial a cargo, que les arma un rumbón por darle tantos resultados. La producción se nutre del envión creativo, de lo necesario que es contar esto, de algo de suerte y del ojo contemplativo que nutre el director. “Los falsos positivos permiten abordar la teoría de la posverdad, enfocándola en un acontecimiento político e histórico que ocurrió aquí, que se sigue repitiendo y que no es únicamente un fenómeno local”, cuenta Montoya. Escribió la película durante su residencia en la Cinéfondation de Cannes, que marca su incursión en la ficción. Sobre Bogoshorts, que ya mostró allí su trabajo, pero no ha podido asistir: “Me produce una inmensa alegría exhibir la película en Colombia luego de un circuito internacional tan amplio y compartirla en un certamen de tanta relevancia. Permanezco muy a la expectativa de la recepción”.

El futuro ya pasó, de Mónica Juanita Hernández Duquino

En 'El futuro ya pasó', Teotiste se quiere ir, pero debe entender antes que tiene una misión pendiente. Rosa Elvia Acero entrega una enorme interpretación en el rol protagónico. Foto: ElDoblePoder / LaContraBanda / A.P.I.

Mónica Juanita Hernández Duquino: “Es importante generar una memoria histórica de nuestros territorios”

La directora boyacense lleva a su público hacia Arcabuco, Boyacá, con una propuesta que es a la vez profundamente terrenal y brillantemente safada. Producida por El Doble Poder y La Contra Banda, rodada con personas que han formado parte de sus procesos creativos por años, el corto entretiene, asombra, entristece y conmueve hasta los huesos. “Es la historia de Teotiste, una mujer que vive en Arcabuco, cuyo esposo ha desaparecido hace un par de años”, explica Hernández. “Y en su soledad en el campo decide no vivir más. Intenta quitarse la vida de varias maneras, pero ninguna le funciona. Lo que ella no sabe es que tiene que cumplir una misión específica en esta tierra antes de poderse ir”. La historia nace de observaciones y conversaciones con su dupla creativa, Iván Gaona, sobre la deserción juvenil que hay en el campo y cómo hay menos transmisión de los conocimientos, sobre todo agrícolas. Respecto a Bogoshorts, la directora añade que estrenar en la competencia oficial de ficción “es un inicio muy bello del recorrido del corto en Colombia. Es indiscutible que es el festival de cortos más importante de Latinoamérica”.

Borrachos mientras escuchamos las gotas caer, de Santiago Gómez-Ramírez

'Borrachos mientras escuchamos las gotas caer' de Santiago Gómez-Ramírez (Chicha Films), tendrá dos proyecciones en Bogoshorts 2026. Foto: Chicharrón y Changua – Chicha Films

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El corto de Chicha Films marca el debut del antioqueño, que ya prepara su ópera prima. Se sirve de una increíble fotografía, diseño sonoro y dos protagonistas entrañables, conmovedores, estoicos por supervivencia. Esta pareja cuenta una vida de sobrevivir donde otros murieron en las montañas colombianas, donde guerrilla, militares y paramilitares pasaron y a tanta gente se la estigmatizó por existir. “Esa tierra, que es una herida más dentro de la gran herida nacional, necesitaba expresarse; mis abuelos necesitaban hablar”, cuenta Gómez-Ramírez. El motor de la película era “hallar la forma de materializar miedos y dolores desde una postura política y autoral y construir memoria familiar”, dice, pero también pensar “en el abandono institucional que padecen nuestros mayores”. Sobre Bogoshorts, explica que “hace tres años el corto estuvo en el BFM, y es bello sentir que las puertas se van abriendo de una manera orgánica”, y que la ventana que significa el festival a nivel nacional y latinoamericano es gratificante.

La ley de las acciones, de Carlos Alberto Hernández

'La ley de las acciones' es el tercer cortometraje de Carlos Hernández Peñuela. Foto: Archivo particular / Como pez en el agua

Carlos Hernández Peñuela: “Somos la voz de los que no tienen voz, la que incomoda, no la institucional”

El experimentado director señala que “todos los que hacemos cortometrajes (en Colombia y en el continente) queremos estrenar en Bogoshorts”. En su caso, a sus 55 años, el corto no es un paso hacia un largometraje; es un formato que hace por necesidad, placer, satisfacción y deseo de decir algo que considera necesario decir con la herramienta que tiene, la narración cinematográfica. Protagonizado por Andrés Parra, su corto nos plantea un encontronazo metafóricamente diciente. Y, como lo hacen las fábulas literarias, cuenta un evento fantasioso que toca algo profundo: “La historia de una persona que se enfrenta, en su trabajo, en su vida y en su quehacer, a tumbar árboles, hasta que da con un árbol que se resiste a ser cortado”. Y agrega: “El mayor mensaje que puede dejar esta película es que la vida hay que defenderla y protegerla en todas sus formas: la animal, la de las personas, la de los proyectos, la del medioambiente. Y eso se aplica en un país como el nuestro, donde tristemente la vida ha dejado de valer”.

‘Jülapüin Yonna’ (El sueño de danzar), de Luzbeidy Monterrosa

'Jülapüin Yonna' de Luzbeydi Monterrosa, es protagonizada por Margarita Barrios, Luznery Epieyu, Jose Vicente. Foto: Juan Maglione

Luzbeidy Monterrosa sobre ‘Jülapüin Yonna’: “Heredamos el conocimiento ancestral y el dolor de la tierra”

La realizadora wayú, que llevó su corto a Berlín, lo estrena en Colombia en Bogoshorts, un hecho que considera importante, siendo este un escenario grande e importante de Colombia y un referente para América Latina. Sobre su corto, le dijo a esta revista: “Jülapüin Yonna nace a partir de mi activismo y de la lectura que he hecho por muchos años de lo que ha representado el extractivismo de carbón para el territorio wayú (y todas sus consecuencias). Y eso está reflejado en la obra. Pero es narrado desde lo onírico y lo poético, desde nuestra relación con la tierra como pueblo y las historias que cuentan nuestros abuelos y nuestras abuelas sobre nuestra relación con lo que nos rodea, que también hace parte de nosotros. También nace de una sensación de cuidado que tenemos cuando habitamos un lugar como La Guajira”. El corto cuenta además con música original de Lido Pimienta.