James Cameron se salió con la suya y, luego de sembrar dudas sobre la continuidad de Avatar, Disney confirmó que la ambiciosa saga de ciencia ficción sigue expandiéndose en la pantalla grande.

El gigante del entretenimiento despejó las dudas sobre el futuro de esta franquicia cinematográfica, considerada una de las más exitosas en la historia del cine, e incluyó oficialmente Avatar 4 en su calendario de próximos estrenos.

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La cuarta entrega de la saga, según confirmó Disney, llegará a las salas de cine el 21 de diciembre de 2029, una noticia que devuelve la expectativa a los seguidores del universo de Pandora.

El anuncio se produjo durante un evento corporativo de Disney realizado en Buenos Aires, Argentina, donde el estudio dio a conocer algunos de los proyectos que formarán parte de su futura programación cinematográfica.

Entre los títulos destacados también aparecieron producciones como Black Panther 3 y Los Increíbles 3; sin embargo, el anuncio sobre la continuidad de Avatar se convirtió en una de las novedades más inesperadas de la presentación, especialmente después de las dudas que surgieron alrededor de su rentabilidad tras el estreno de Avatar: Fuego y ceniza.

Aunque la tercera película consiguió recaudar cerca de 1.500 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con diferentes medios especializados como Espinof, sus resultados quedaron por debajo de los alcanzados por Avatar: El sentido del agua, que superó los 2.300 millones de dólares.

Foto: 20th Century Studios

No obstante, esta notable diferencia entre las dos últimas entregas de la saga no fue impedimento para que Disney confirmara que mantiene su apuesta por el universo de los Na’vi, una historia que, desde su primera película en 2009, se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus innovaciones tecnológicas, sus efectos visuales y sus escenarios fantásticos.

Las sorpresas que se esperan para Avatar 4

Si bien es cierto que todavía no se conocen demasiados detalles sobre la próxima entrega de la franquicia, Cameron compartió algunos adelantos sobre las sorpresas que se podrían esperar para su nuevo lanzamiento.

De acuerdo con el director y guionista canadiense, Avatar 4 tendría un importante salto temporal de aproximadamente seis años en su historia, que plantearía nuevos retos para la familia Sully.

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Por otro lado, Cameron dio a conocer que algunas escenas ya habrían sido filmadas durante las producciones anteriores, justamente con el propósito de conservar la continuidad de los personajes más jóvenes y así adelantar buena parte del trabajo de las próximas entregas de la saga.

El cineasta confirmó que los guiones de Avatar 4 y Avatar 5 estaban prácticamente terminados y bastante perfilados, por lo que contaría con el tiempo perfecto para ajustar detalles y sorprender al público de nuevo.