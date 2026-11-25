Hay historias que ninguna niña debería tener que vivir, pero que en Colombia siguen ocurriendo. El reclutamiento forzado, el abuso sexual, la manipulación afectiva y la pérdida prematura de la infancia son algunas de las heridas que deja el conflicto armado y que, durante décadas, han marcado la vida de miles de menores. En Alix, la directora colombiana Ana María Hermida decidió acercarse a esa realidad desde un lugar distinto: la imaginación de una niña que, incluso en medio del horror, se resiste a perder la posibilidad de soñar.

La película llegó a las salas de cine colombianas el 12 de noviembre de 2026 y propone una mirada al conflicto armado lejos de las armas, las estrategias militares y las cifras. Su protagonista es Alix, una niña de 12 años que, tras la muerte de su padre y en medio de un hogar atravesado por la violencia, encuentra en la fantasía una manera de sobrellevar el dolor. Sin embargo, una promesa de amor, protección y familia la conduce a la selva, donde termina enfrentándose a una realidad mucho más cruel de la que imaginaba.

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Con Alix, Ana María Hermida transforma la fantasía de Alicia en el País de las Maravillas en una historia sobre el reclutamiento de niñas, la resiliencia femenina y las heridas del conflicto armado colombiano. Foto: Catalyst Studios

En conversación con SEMANA, Hermida explica que su intención nunca fue hacer una película que definiera a las mujeres por las tragedias que han vivido, sino recordar que el sufrimiento no tiene por qué convertirse en una identidad permanente y que, aun en las circunstancias más difíciles, existe la posibilidad de reconstruirse.

“Nosotros somos mucho más que la guerra, mucho más que los abusos, mucho más que las agresiones, mucho más que el conflicto. Que eso es parte de nuestra historia, puede ser parte de nuestra vida, puede ser parte de algo que nos pasó, pero que no es lo que nosotros somos”, cuenta la cineasta.

La directora insiste en que la mirada de una niña puede revelar verdades que los adultos, acostumbrados a convivir con la violencia o a explicarla desde discursos políticos, dejan de percibir. La infancia, en su concepción, conserva una capacidad de encontrar belleza, amor y esperanza, incluso cuando el entorno está lejos de ser amable. Pero eso no significa que los niños no comprendan lo que ocurre a su alrededor.

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“Los niños también son inteligentes y los niños también pueden ver si sus papás están peleando, pueden ver cuando se está peleando afuera una guerra”, señala. La intención, agrega, es reconocer esa capacidad de comprender el mundo sin arrebatarles la posibilidad de imaginar uno diferente.

Para Hermida, Alix representa también a las mujeres que han atravesado distintas formas de violencia y que, pese a las heridas, no están condenadas a vivir bajo el peso de lo que les ocurrió. “Nosotras las mujeres somos resilientes y no dejamos que esas tragedias nos definan”, afirma, al plantear que la recuperación de la propia identidad también puede convertirse en un acto de resistencia.

Alix, dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, aborda el reclutamiento de niñas en el conflicto armado colombiano desde la fantasía y la mirada de la infancia. Foto: Alix

Uno de los puntos más dolorosos de la historia es la forma en que Alix llega a la selva. La niña no es llevada únicamente por la fuerza: también es atraída por la promesa de encontrar una familia, sentirse protegida y tener un lugar en el mundo. Detrás de esa aparente esperanza está Conejo, interpretado por Roberto Urbina, quien la recluta para un grupo armado. La película aborda así una de las formas en que la violencia se instala en la vida de los menores: aprovechándose de sus necesidades afectivas, de sus carencias y de las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.

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Para Hermida, la manipulación no es un elemento exclusivo de los grupos armados, sino un mecanismo que aparece en diferentes formas de reclutamiento cuando alguien utiliza el dolor de otra persona para conducirla hacia sus propios intereses.

“Si hay una persona en estado de vulnerabilidad y en estado de dolor, es muy fácil convencerla: ‘Ven, te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir mejor’. Entonces, obviamente, la manipulación está siempre presente en este tipo de actividades”, explica la directora.

Alix, dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, aborda el reclutamiento de niñas en el conflicto armado colombiano desde la fantasía y la mirada de la infancia. Foto: Alix

La historia pone sobre la mesa una realidad que va más allá de la ficción: detrás del reclutamiento de niñas y niños no siempre hay únicamente coerción física. También puede haber engaños, vínculos afectivos construidos para generar confianza, promesas de protección y la instrumentalización de las necesidades de quienes todavía están en proceso de construir su identidad y comprender el mundo.

Hermida quiso que esa realidad tuviera un tratamiento cinematográfico que permitiera acercarse a ella sin convertir el sufrimiento en espectáculo. Para conseguirlo, recurrió a un universo fantástico que tiene como punto de partida Alicia en el País de las Maravillas, uno de los libros que marcaron su infancia. La idea de Alix nació de esa fascinación personal y de su deseo de mostrar la riqueza de Colombia desde el cine. Durante años, la directora había imaginado una historia en la que una extranjera llegara al país y descubriera sus paisajes, su cultura y su magia. Incluso se había prometido no volver a hacer películas sobre el conflicto armado, pues sentía que la imagen internacional de Colombia estaba demasiado asociada a sus tragedias.

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Ese propósito cambió después de que una prima le contara la historia de vida de una mujer excombatiente que había conocido a través de su trabajo en una institución gubernamental.

Alix, dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, aborda el reclutamiento de niñas en el conflicto armado colombiano desde la fantasía y la mirada de la infancia. Foto: Alix

“Me contó su historia de vida y me tocó mucho. Y ahí fue cuando yo reconocí, mientras escuchaba cómo ella describía a este personaje, dije: ‘Ay, esa es Alicia, esa es Alicia’”, recuerda.

La historia que conoció la llevó a romper aquella promesa. Hermida encontró en ese relato la posibilidad de construir una versión colombiana de Alicia en el País de las Maravillas, en la que la selva, las criaturas fantásticas y las figuras de la tradición popular se entrelazaran con las experiencias de una niña que enfrenta la violencia.

En la película, la fantasía no busca restarle gravedad al conflicto ni convertirlo en una aventura. Es, por el contrario, el lenguaje con el que Alix intenta comprender lo que le sucede y preservar algo de sí misma. La presencia de La Llorona, interpretada por Carolina Guerra, y los elementos del realismo mágico construyen un universo en el que la belleza y el horror conviven. La naturaleza colombiana se convierte en algo más que un escenario: es parte de ese mundo contradictorio en el que la protagonista intenta encontrar una salida.

Alix, dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, aborda el reclutamiento de niñas en el conflicto armado colombiano desde la fantasía y la mirada de la infancia. Foto: Alix

Hermida menciona películas como El laberinto del fauno y Jojo Rabbit entre las obras que la inspiraron a explorar narraciones capaces de abordar realidades dolorosas desde perspectivas que permitan al espectador acercarse a ellas, reflexionar y conversar.

“Quise contarla desde un lugar de resiliencia, desde un lugar de esperanza”, afirma. Y agrega que su propósito es que la película no se quede en el trauma, sino que permita pensar en la sanación, en los cambios que pueden construirse colectivamente y en la posibilidad de avanzar sin negar lo ocurrido.

La construcción de los personajes fue otro de los retos que asumió durante la escritura y el rodaje. La directora quería evitar los estereotipos y entender las distintas dimensiones humanas de quienes hacen parte de la guerra, sin justificar las violencias ni desconocer las responsabilidades de quienes las ejercen. Para ello, realizó un proceso de investigación que incluyó conversaciones con militares, paramilitares, exguerrilleros, guerrilleros, civiles, habitantes de pueblos y personas de ciudades pequeñas. Su intención era comprender el conflicto desde diferentes perspectivas y construir personajes con historias, heridas, contradicciones y procesos internos.

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Alix, dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, aborda el reclutamiento de niñas en el conflicto armado colombiano desde la fantasía y la mirada de la infancia. Foto: Alix

Conejo, por ejemplo, también fue reclutado cuando era niño. Su historia plantea la complejidad de alguien que fue víctima y posteriormente se convirtió en victimario. La llegada de Alix y la posibilidad de convertirse en padre lo llevan a enfrentarse con su propia historia y a cuestionar sus acciones.

“Conejo es un personaje que fue reclutado de niño. Entonces, fue víctima que se volvió victimario”, explica Hermida, quien buscó que sus personajes pudieran reconocer el daño que han causado y las heridas que llevan consigo.

En ese proceso también aparece Marta, interpretada por Natalia Reyes, quien, de acuerdo con la directora, igualmente fue reclutada durante su infancia y pasó de ser víctima a victimaria. Su evolución dentro de la historia la lleva a reconocer que Alix merece una oportunidad para vivir de otra manera.

La cineasta aclara que hablar de resiliencia no significa romantizar el sufrimiento ni convertirlo en una obligación para quienes han atravesado situaciones traumáticas. Su apuesta es mostrar que las personas tienen capacidad de reconocer sus heridas, tomar conciencia de sus acciones y buscar caminos distintos, sin que la violencia vivida determine por completo lo que serán.

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“Siempre nos han enseñado a nosotras las niñas que un príncipe azul viene a salvarnos. No, no, no, nosotras nos podemos salvar a nosotras mismas dando conciencia, reconociendo y viendo cuáles son esas heridas que nos han causado y desde ahí liberarlas y sanarlas para movernos hacia adelante”, sostiene.

Alix, dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, aborda el reclutamiento de niñas en el conflicto armado colombiano desde la fantasía y la mirada de la infancia. Foto: Alix

La representación del abuso y la violencia sexual contra niñas también implicó una responsabilidad ética para la directora. Hermida buscó que la cámara no reprodujera una mirada que históricamente ha convertido los cuerpos femeninos en objetos, incluso en narraciones que pretenden denunciar la violencia. Durante el rodaje, una escena particularmente difícil la llevó a reflexionar sobre la posición desde la que se observa a Alix. Carlos Bardem, quien interpreta a Ramón, le hizo un comentario que reafirmó una decisión narrativa de la película: contar ese momento desde la perspectiva de la niña y no desde la mirada de quien la agrede.

“Me hizo caer en cuenta y me dijo: ‘Ay, me encanta que estás viendo este momento desde lo femenino, porque si lo vemos desde lo masculino, le ponemos la cámara a Alex y la objetivizamos, ¿no? Y tú hiciste lo contrario, tú quisiste poner la cámara para que nosotros viéramos lo que está viendo Alex sin hacerla a ella un objeto’”, recuerda.

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Para Hermida, esa diferencia es fundamental. Alix no es un cuerpo expuesto a la mirada de otros ni un personaje construido únicamente a partir de lo que le sucede. Es una niña que observa, comprende, siente, tiene deseos y conserva una identidad propia. La película busca que el espectador se acerque a su experiencia sin despojarla de su humanidad.

La invitación de Ana María Hermida es a ver la película, pero también a escuchar lo que hay detrás de ella. A reconocer que la violencia no puede normalizarse, que ninguna niña debería encontrar en un grupo armado la promesa de una familia y que la protección de la infancia exige algo más que indignación pasajera.

“Es una película que todos necesitamos ver para entender no solo el conflicto armado, sino la realidad de muchas niñas colombianas que necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestro cuidado para evitar que sean traficadas y sean reclutadas para ser niñas soldado”, concluye.