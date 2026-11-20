El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 sigue siendo una herida abierta en el país. Se estima que el sismo dejó 329 fallecidos, 4.592 heridos y más de 324.000 afectados en 16 departamentos y 494 municipios. Sin embargo, detrás de las cifras hay familias enfrentadas a pérdidas que no se resuelven solo con reconstrucción material. La salud mental también es una necesidad urgente.

A pocos días del terremoto, Andrea Castrillón, médica y psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, recibió una llamada de su amiga Liseth Martínez, lideresa en Chocó y creadora de la marca de viche Canao. Martínez le contó que una de las principales necesidades en la zona era la atención en salud mental. Castrillón, quien participaba desde hacía años en jornadas de esterilización animal en la región, propuso organizar un equipo y viajar para atender a las víctimas.

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Andrea Castrillón, médica psiquiatra, impulsó la creación de Salud Mental para Colombia. La iniciativa nació en tres días y reunió a profesionales dispuestos a llevar atención especializada a las zonas afectadas por el sismo. Foto: Salud Mental para Colombia

Así nació Salud Mental para Colombia, un colectivo ciudadano que se conformó, en palabras de su impulsora, en apenas tres días. La primera convocatoria de voluntarios ocurrió a través de un grupo de WhatsApp llamado Psiquiatras para la Vida. Castrillón escribió que buscaba colegas dispuestos a viajar a Chocó. Mientras atendía consulta, dejó el teléfono a un lado. Al terminar la jornada, encontró que el mensaje había despertado una respuesta inesperada de varios colegas. Esa misma noche, en una reunión virtual, se conectaron 27 psiquiatras de todo el país dispuestos a ayudar.

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La necesidad de ser escuchados

Más allá de los medicamentos, el colectivo apuesta por construir confianza con las comunidades. En su segunda visita, varios habitantes regresaron únicamente para saludar a los profesionales y comprobar que habían cumplido su promesa de volver. Foto: Salud Mental para Colombia

El primer grupo de siete psiquiatras ya ha trabajado en Quibdó, en las comunas 1, 5 y 6, y en Cértegui, una población más apartada. Los viajes se programan cada seis u ocho semanas y se hacen en el tiempo libre de los profesionales. La apuesta es sostener el acompañamiento, no recorrer lugares sin continuidad. El grupo base para las brigadas de atención en salud mental está conformado por Emil Tatiana González Pardo, Verónica González, David Felipe Vásquez, Maira Alejandra Flórez, Sebastián Mariño, Juan David Páramo y Andrea Castrillón. Un trabajo en equipo y con la vocación de servicio como eje del colectivo.

En la primera jornada atendieron a 133 personas. “De un momento a otro se regó la bola de que los estábamos escuchando y había una fila de 20 personas. Esa tarde terminamos atendiendo a casi 40 personas en una esquina. La gente fue a que la escucháramos; literalmente, la lideresa de la comuna 6 me decía que es que a ellos nunca los había escuchado nadie”, le relató Castrillón a SEMANA.

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Las brigadas de psiquiatría han atendido a 133 personas en su primera jornada en Chocó. Su propósito no es hacer visitas aisladas, sino garantizar seguimiento y acompañamiento durante nueve a 12 meses. Foto: Salud Mental para Colombia

La primera visita fue emocionalmente difícil. Castrillón recuerda que lloraron todos los días al ver el abandono y la soledad en la que estaban sumidas las víctimas. El diagnóstico predominante fue la reacción adaptativa al estrés agudo. Entre los medicamentos formulados estuvieron hipnóticos, para ayudarles a conciliar el sueño, y ansiolíticos. En la segunda visita aparecieron con mayor claridad otros problemas: abuso, violencia y depresiones de larga data que no habían recibido tratamiento.

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El 90 por ciento de las consultas correspondió a mujeres. También han llegado adolescentes y niños, pero las mujeres siguen siendo las más predominantes. Castrillón explica que, tras el terremoto, muchas habían perdido sus fuentes de ingreso. Algunas trabajaban en actividades informales, arreglando pescado, haciendo aseo o cuidando a otras personas. Después del terremoto, esos trabajos desaparecieron y la preocupación por sobrevivir se sumó al duelo, la incertidumbre y el miedo. “Encontramos mucha pérdida de trabajo porque la gente lo perdió todo y tenían trabajos muy informales; ahora tienen que sobrevivir en medio de lo que quedó”, señaló.

Ayuda sin abandonar el territorio

Escuchar también es reconstruir. En Chocó, las brigadas de Salud Mental para Colombia atienden a víctimas del terremoto que, además de perder sus hogares y sus trabajos, enfrentan las secuelas emocionales de la tragedia. Foto: Salud Mental para Colombia

Sobre cómo mantienen la operación del colectivo, Castrillón asegura que la mayor parte de los gastos ha salido de los bolsillos del propio equipo. Sin embargo, con el tiempo se han sumado algunos apoyos privados y de comunidades sin ánimo de lucro, entre ellas la de la plataforma de derechos humanos Dos Latinas, la cual cubrió los tiquetes del segundo viaje a Chocó, y de la comunidad Pacifilia, que trabaja junto a comunidades del Pacífico colombiano, la cual financió los pasajes de la brigada a Cértegui. Adicionalmente, han contado con el apoyo de profesionales de la salud en Buenaventura que han ayudado con la gestión en el transporte y el hospedaje en la zona.

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Volver es también una forma de cumplir la promesa de acompañamiento. Salud Mental para Colombia proyecta una nueva jornada en Chocó para el 13 de diciembre de 2026 y otra en Buenaventura en enero de 2027. Foto: Salud Mental para Colombia

Desde su conformación hace un poco más de tres meses, el colectivo también ha intentado articularse con los prestadores de salud locales, pero la capacidad instalada está colapsada; en Chocó, además, la falta de señal dificulta la telemedicina y el conflicto armado impone límites de movilidad.

La apuesta es acompañar a cada comunidad el tiempo suficiente para hacer seguimiento a los tratamientos. “Nuestra principal premisa es que si atendemos a una población, es porque nos vamos a encargar de ella por lo menos entre nueve y 12 meses, porque es lo indicado en los seguimientos de nuestros tratamientos en salud mental”, explica Castrillón. Por eso han preferido no ampliar apresuradamente el número de territorios: asumir compromisos sin capacidad para sostenerlos podría dejar a las personas sin continuidad.

Una tarea que apenas comienza

El 90 por ciento de las personas atendidas por Salud Mental para Colombia son mujeres. Muchas perdieron sus fuentes de ingresos y enfrentan el duelo, la incertidumbre y las dificultades económicas después del terremoto. Foto: Salud Mental para Colombia

Salud Mental para Colombia está en proceso de constituirse como fundación. La formalización busca darle una estructura para crecer y resolver asuntos que hoy permanecen en zonas grises, como el registro de pacientes y las intervenciones en territorio que incluyen la entrega de medicamentos. El grupo sigue recolectando medicamentos y quiere vincular profesionales locales para que las comunidades no dependan siempre de brigadas externas.

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Pero para Castrillón, el sentido de este trabajo va más allá de formular medicamentos o realizar una consulta. La salud mental tiene que ver con las condiciones materiales y sociales que permiten vivir con dignidad. En lugares donde faltan servicios básicos y donde las comunidades han sido históricamente olvidadas, pedirle a alguien que haga ejercicios de relajación sin atender aquello que amenaza su vida cotidiana puede convertirse en una respuesta desconectada de su realidad.

Tras el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026, un grupo de psiquiatras creó Salud Mental para Colombia, un colectivo que lleva atención y acompañamiento emocional a las comunidades afectadas. Foto: Salud Mental para Colombia

“Es entender que la salud mental tiene los cimientos en lo mínimo y en lo digno que debe tener cada ciudadano: vivienda, alimentación, salud y educación. Es un irrespeto absoluto decirle a una persona que haga unas técnicas de relajación cuando la casa se le está viniendo encima”, afirmó. Su reflexión recuerda que el bienestar emocional no puede desligarse de los derechos ni de las condiciones que hacen posible la vida.

Las brigadas de psiquiatría han atendido a 133 personas en su primera jornada en Chocó. Su propósito no es hacer visitas aisladas, sino garantizar seguimiento y acompañamiento durante nueve a 12 meses. Foto: Salud Mental para Colombia

La psiquiatra también habla de la importancia de regresar. Durante la segunda brigada, de las cuatro que ya han realizado, algunas personas se acercaron solo a saludar al equipo, sorprendidas de que hubiera cumplido su promesa. “Cuando nosotros regresamos, ellos decían: ‘Yo vine a saludarlos porque no podía creer que ustedes habían vuelto’. Se trata de cumplirle a un territorio y entender que la salud mental es mucho más que medicamentos y una consulta psiquiátrica; la salud mental se teje desde las comunidades y desde que las personas tengan lo mínimo para vivir de manera integral”, dijo.

La proyección para finales de este 2026 es la realización de una nueva jornada en Chocó el 13 de diciembre, con actividades, celebración de la Navidad y ollas comunitarias. También está previsto regresar a Buenaventura en enero de 2027.