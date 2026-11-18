La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) encontró varias fallas en la atención y en las medidas de seguridad de una menor de edad que estaba en la UCI del Hospital Susana López de Valencia de Popayán y, en consecuencia, le impuso una multa millonaria.

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Exactamente, la Supersalud confirmó que la multa al hospital es de $437 millones.

Esta decisión se produjo tras la revisión de 512 procesos administrativos en contra del hospital, en donde destacó una presunta negligencia en los trámites del anterior gobierno.

Para la Superintendencia, fue relevante destacar entre los 512 procesos el de una menor de edad que permanecía conectada a un ventilador mecánico y, tras una falla en la desconexión del sistema asociado al suministro de oxígeno, sufrió un paro cardiorespiratorio por el que no fue atendida inmediatamente. Pese a haber sido reanimada finalmente, al poco tiempo murió.

Las presuntas fallas del hospital en el caso de la menor

Investigaciones de la Supersalud establecieron que, tras la desconexión al sistema de respiración previamente mencionado, el equipo activó las alarmas que permanecieron encendidas por más de 33 minutos sin que se atendiera el caso en el hospital.

Menor de edad canalizada en un hospital. Foto: Getty Images

La paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada y falleció en enero de 2022, después de presentar un deterioro neurológico.

Según la Supersalud, el ventilador funcionaba correctamente y las fallas fueron encontradas en los procedimientos institucionales relacionados con la seguridad del paciente, entre las que destaca:

Deficiencias en la configuración y verificación de las alarmas.

Monitoreo de pacientes críticos.

Implementación de medidas preventivas para evitar situaciones similares.

A partir de estos hallazgos fue que la superintendencia concluyó que el hospital incumplió con sus obligaciones y les impuso la multa económica previamente mencionada.

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La millonaria sanción también obedece a la inclusión de una menor de edad, sujeto de especial protección constitucional. Por parte de la superintendencia explicaron que esta sanción es directamente contra el hospital, por lo que no compromete ni establece responsabilidades médicas individuales.

Es importante precisar que la sanción anunciada por la entidad fue tomada en primera instancia, por lo que la contraparte puede presentar recursos de reposición y apelación, que permitirían una reducción en la sanción o incluso nulidad si es aceptada.