La Nueva EPS tendrá un nuevo liderazgo. La entidad a la que pertenecen más de 10 millones de colombianos será dirigida por Jorge Enrique Gutiérrez, quien asume el rol de interventor.

Se trata del segundo nombramiento del gobierno De La Espriella en esta EPS, que se encuentra intervenida. Antes de él, estaba Roberto Solano, quien dejó el cargo el pasado 13 de noviembre.

La Nueva EPS es una de las papas calientes del sistema de salud. Uno de sus principales problemas ha sido la opacidad en la información con la que se manejó durante la administración de Gustavo Petro.

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Durante ese periodo la entidad fue intervenida y el gobierno, por medio del control de algunas cajas de compensación (propietarias del 51% de esa compañía), logró hacerse a la mayoría. En el tramo final del mandatado del Pacto Histórico el interventor fue el ex alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Durante los últimos años, no se conocieron las cifras reales de la situación de la Nueva EPS. Lo que sí fue público fue como decenas de hospitales comenzaron a advertir que si no se realizaban los pagos de esta entidad su sostenibilidad financiera podría estar en riesgo.

Ospina entregó algunas cifras, pero todavía no existe un reporte completo de la situación de la entidad.

La resolución que confirma en el cargo a Gutiérrez establece algunas disposiciones de lo que debe ser la transición del cargo, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la entidad. Así, la interventora saliente deberá “entregar a su reemplazo los activos, libros de contabilidad, los registros y demás elementos relacionados con la administración de bienes y asuntos de la entidad objeto de la medida, que se encuentren en su posesión”.

Fachada de una de las sedes de la Nueva EPS Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

También se le pide “hacer entrega de los bienes y haberes de la EPS en intervención forzosa administrativa para administrar al nuevo Agente Especial Interventor, para lo cual realizará el empalme con el nuevo interventor designado para tal fin dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión”.

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Otro plazo que se da, de 10 días, es “entregar a la Superintendencia Nacional de Salud y a su reemplazo, una rendición de cuentas, en la que informe de su labor como administrador de propiedades y asuntos de la entidad objeto de la medida y del estado detallado del proceso”.

El plan de trabajo del anterior interventor no fue aprobado y por eso Gutiérrez deberá presentar uno nuevo.

La llegada de Gutiérrez ha sido bien recibida. Gestarsalud es uno de los gremios más respetados del sector. Gutiérrez Sampedro es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en seguridad social de la Universidad Externado. Tiene más de tres décadas de experiencia en el sector salud. Trabajó en la ADRES y dirigió Capital Salud EPS. Desde 2024 ha estado en el gremio.

“Experiencia técnica donde ha sobrado improvisación: eso representa la llegada de Jorge Enrique Gutiérrez a la intervención de NuevaEPS. Su gestión se medirá en tres cosas: estados financieros confiables, deudas pagadas a la red y citas que lleguen a tiempo. Buen viento y buena mar doctor Gutiérrez”, aseguró Juan Manuel Galán.