La Contraloría General de la República emitió una advertencia especial al Ministerio de Salud por los más de 10 billones de pesos que tienen pendientes por legalizar y que han sido asociados a riesgos identificados en la ejecución de recursos públicos destinados a la infraestructura hospitalaria.

Fue el mismo contralor Jorge Eliécer Laverde quien alertó que “al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Salud registra más de 10.18 billones (de pesos) en transferencias condicionadas pendientes de legalización. De 40 proyectos hospitalarios examinados, 22 presentan retraso o suspensiones, comprometiendo más de 541.000 millones, equivalentes al 53 % de los recursos evaluados”.

Desde el ente de control fiscal manifestaron que la alerta se emite sobre el posible riesgo inminente que existiría en la pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de retrasos, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras hospitalarias.

Laverde reveló que lo “más preocupante” es que apenas el 1.61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponden a proyectos reportados como terminados. “La Contraloría identificó deficiencias en estudios, diseños y presupuestos que generan sobrecostos potenciales y retrasos. Los colombianos necesitan hospitales funcionando”.

Contraloría alertó que en el gobierno Petro más de 80 compromisos con pueblos étnicos “no registraron ningún avance”

A esas dificultades también se suman las debilidades que deja la falta de trazabilidad de los recursos públicos y la verificación del cumplimiento de los objetivos de inversión, según la Contraloría.

La Contraloría Delegada para el Sector Salud, liderada por Ana Patricia López, le solicitó al Contralor General que expidiera la advertencia al Ministerio de Salud por los riesgos identificados en la ejecución de proyectos de infraestructura hospitalaria financiados mediante transferencias condicionadas.

Esa solicitud se soportó en los resultados de seguimiento permanente adelantado durante el primer semestre de 2026, durante la era del gobierno del expresidente Gustavo Petro, y en las actuaciones que continuaban en curso al momento de la presentación del informe.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del Centro de Salud San José, en el municipio de Leiva, Nariño, donde se la ejecución y la liquidación de los contratos de la fase I no se convirtió en infraestructura con condiciones para el inicio de su operación.

La Contraloría también detectó estos posibles riesgos sobre la infraestructura hospitalaria en municipios como Uribia, Popayán, Pitalito, Florencia, Planadas y Campoalegre, entre otras zonas, donde existió ausencia de publicación de la etapa contractual de los contratos para los proyectos.