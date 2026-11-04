Gobierno De La Espriella aclara que no hay comparación entre la Ley de Sometimiento y la JEP

El ministro de Justicia, Iván Cancino, fue el encargado de responderle al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de que aseguró que muchos de los beneficios planteados en la Ley de Sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, existían en la justicia que nació a partir del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las extintas Farc.

Cancino aseguró que hace algunos días escuchó a Ramelli decir que ese proyecto de ley, aprobado por el Congreso de la República en las últimas horas, era similar a la Jurisdicción Especial, pero destacó que “nada tiene de parecido, porque yo no he visto ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP”.

Ministro Iván Cancino responde a la JEP por recorte presupuestal y aclara rumores de persecución

Las declaraciones del presidente de la JEP se dieron desde las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde se llevó a cabo la conmemoración de los 30 años de creación de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

Durante ese encuentro, el magistrado Alejandro Ramelli manifestó que “me puse a leer el proyecto de sometimiento y dije, sin van a hacer lo que nosotros estamos haciendo en la JEP. Claro, no es toda la pena, es una parte, pero hay un descuento por dar información de desaparecidos, porque usted haga trabajos restaurativos”.

Sin embargo, el ministro del Gobierno De La Espriella se mostró en desacuerdo con las palabras del presidente de la JEP y destacó por qué la Ley de Sometimiento no tiene punto de comparación con la Jurisdicción Especial que se creó para los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc.

“Hay que aclarar que esta ley no permite la devolución de bienes, que los bienes que se vayan a decomisar pues tienen que tener un alcance específico, tienen que entregar no solo rutas, armas, sino también es obligatorio todos los vínculos con los diversos actores de la población, incluido temas de corrupción en la administración pública y temas de vínculos con la política que esta ley sí prevé”, manifestó el ministro de Justicia.

Este no es el primer encontronazo entre el Gobierno De La Espriella y la Jurisdicción Especial para la Paz. Días atrás, el ministro Cancino también le respondió al magistrado Ramelli por la supuesta persecución que existiría contra la JEP por el recorte en el presupuesto de funcionamiento. El Ejecutivo explicó que esas decisiones se han tomado por el problema que atraviesa las finanzas del Estado.