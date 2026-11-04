La JEP convocó a Timochenko y otros seis exjefes de las Farc para que reconozcan responsabilidad en reclutamiento de menores

Este miércoles 4 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a seis excomandantes de las Farc para que, en audiencia pública, reconozcan su responsabilidad y participación en el reclutamiento y utilización de niñas y niños en los bloques guerrilleros.

La audiencia fue programada para el próximo 7 de abril.

“Deberán reconocer ante las víctimas, la justicia y el país su responsabilidad como máximos responsables por los crímenes imputados en este macrocaso, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas, y las violencias que sufrieron durante su vida en las filas”, precisó la magistrada Lily Rueda Guzmán.

Para esta convocatoria se evaluaron las manifestaciones que han hecho en los últimos meses los excomandantes guerrilleros.

“Se escuchó a las víctimas y a sus representantes y resolvió las observaciones que aquellos formularon sobre los patrones de reclutamiento y malos tratos, torturas y homicidios intrafilas”, precisó la magistrada relatora del caso 07 que indaga el reclutamiento de menores en las Farc.