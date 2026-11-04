Red de tráfico de personas usaba un salón de belleza para perfilar a sus víctimas

Como Andrés Felipe Zapata Villa, alias ‘Zapata’, y alias ‘Ana María’, fueron identificadas por las autoridades estas dos personas que harían parte de una red internacional de trata de personas que delinquía en Medellín.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía, ​“los capturados utilizaban un salón de belleza como fachada comercial para perfilar a mujeres bajo falsas promesas de empleo como modelos, niñeras o bartenders en el continente europeo”.

Reseña de alias Ana María por parte de la Policía. Foto: Policía

Añadió la Policía: “​Una vez en España, las víctimas eran sometidas a explotación sexual con disponibilidad permanente (24/7), sin horarios definidos ni días de descanso. En los allanamientos se incautaron cerca de $200 millones de pesos".

Capturados por hacer parte, al parecer, de una red de trata de personas, según la Policía. Foto: Policía.

​Añadió la Policía que “el proceso investigativo, adelantado por investigadores especializados del Grupo Investigativo de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales de la Dijín, permitió establecer cómo esta estructura criminal captaba a mujeres colombianas en la capital antioqueña mediante ofertas laborales engañosas, prometiéndoles atractivas oportunidades de empleo en España como modelos, bartenders, niñeras o damas de compañía bajo la falsa garantía de que no existiría ningún tipo de contacto sexual”.

Reveló además la Dijín que: “alias ‘Ana’ o ‘Ana María’ se valía de un salón de belleza de su propiedad como fachada comercial lícita para identificar, perfilar y abordar a mujeres que cumplían con determinados estándares de apariencia física. Desde allí ganaba su confianza y dinamizaba el proceso de reclutamiento mediante las falsas vacantes laborales en el exterior”.

Capturado alias Zapata, según la Policía. Foto: Policía

“​Alias ‘Zapata’ es señalado como presunto integrante de relevancia dentro de la estructura transnacional y encargado de la financiación y logística del entramado ilegal. Se le atribuye la gestión y adquisición de los tiquetes aéreos, las reservas hoteleras y las coordinaciones directas con los enlaces de la red en Europa para asegurar el traslado y la recepción de las víctimas en territorio español", agregó la Policía.