La lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil llegó a los controles migratorios del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

Colombia y Estados Unidos reforzaron su cooperación para identificar a viajeros que puedan representar un riesgo para niños, niñas y adolescentes, mediante una estrategia que combina capacitación especializada, intercambio de información y labores de verificación en las terminales aéreas.

La iniciativa no se limita a Cartagena. En otros aeropuertos del país también se han desarrollado acciones para detectar a personas que pretenden ingresar a Colombia con posibles fines de explotación sexual, especialmente contra menores de edad.

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Cartagena, nuevo escenario de cooperación internacional

La más reciente capacitación se realizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, con la participación de 29 funcionarios de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) de la Policía Nacional y de Migración Colombia.

La actividad contó con el respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

También incluyó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a través de sus dependencias de asuntos internacionales y Latinoamérica, y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El propósito fue fortalecer las capacidades de los funcionarios para reconocer posibles responsables de delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual infantil.

Además, se busca mejorar la coordinación entre las autoridades de ambos países con el fin de poder actuar a tiempo y obtener resultados positivos.

Esta corresponde a la tercera capacitación de este tipo en aeropuertos colombianos, de acuerdo con la información divulgada por los organismos participantes.

🇨🇴🤝🇺🇸 Estados Unidos y Colombia unen esfuerzos contra la explotación sexual infantil y la trata de personas. Con apoyo de @StateINL, @CBPIntlAffairs, @CBPLatinAmerica y @HSI_HQ capacitaron en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena a 29 funcionarios de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) de la @PoliciaColombia y de @MigracionCol para identificar a posibles responsables y prevenir estos delitos. Esta es la tercera capacitación de este tipo en aeropuertos de Colombia que busca fortalecer las capacidades operativas y el intercambio de información entre ambos países para proteger a la población vulnerable y desarticular redes criminales. 🛂 Gracias a las actividades de control realizadas y a la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la capacitación, en las últimas dos semanas se logró detectar a 39 personas que representaban posibles amenazas por su vinculación con estos delitos. 🇨🇴🤝🇺🇸 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 3, 2026

Cartagena reportó resultados de los controles

La capacitación tuvo una fase práctica en los filtros de llegada de vuelos internacionales del aeropuerto Rafael Núñez.

Según información conocida sobre el procedimiento, durante ocho días de trabajo operativo se realizaron más de 450 inspecciones a ciudadanos extranjeros.

Como resultado, Migración Colombia inadmitió a 38 personas después de las verificaciones correspondientes.

Por su parte, el mensaje divulgado por las cuentas oficiales de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia reportó la detección de 39 personas, que representaban posibles amenazas por su vinculación con estos delitos durante las últimas dos semanas.

La coordinación entre Colombia y Estados Unidos pretende fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos que pueden involucrar redes criminales que operan entre distintos países.

La trata de personas y la explotación sexual infantil son fenómenos que requieren mecanismos de prevención, identificación de posibles víctimas y responsables, investigación e intercambio de información entre las autoridades.

Por eso, además de los controles aeroportuarios, las instituciones buscan mejorar la articulación para proteger a las poblaciones vulnerables y facilitar las investigaciones que permitan identificar y desarticular estas estructuras.

La capacitación en Cartagena se suma a las acciones desarrolladas en Medellín y Bogotá.

Refuerza el papel de los aeropuertos como puntos estratégicos para prevenir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la población, especialmente para los menores de edad.

Las cifras de Migración Colombia permiten dimensionar el alcance de estas medidas.

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En el balance divulgado en diciembre de 2025, la entidad informó que durante ese año inadmitió a 105 ciudadanos extranjeros por posibles fines de turismo con explotación sexual.

Además, registraron alertas y anotaciones relacionadas con delitos contra menores de edad.

La mayoría de estos procedimientos se concentró en el aeropuerto José María Córdova, en Antioquia, y una parte importante de los viajeros identificados era de nacionalidad estadounidense.