La operación aérea entre Barranquilla y Panamá volvió a la normalidad tras superar la contingencia ocasionada por los movimientos sísmicos registrados en territorio panameño.

Los movimientos sísmicos registrados en Panamá afectaron la operación aérea y llevaron a activar un plan de contingencia para gestionar los vuelos desviados hacia Colombia.

La situación involucró al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

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Los 17 vuelos alternos desde Barranquilla despegaron hacia Panamá

Según el comunicado divulgado este sábado 10 de octubre, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz recibió 17 vuelos de manera alterna durante la contingencia.

Todas las aeronaves despegaron con éxito hacia Panamá, como parte de las acciones para gestionar las afectaciones en el espacio aéreo panameño.

La Aeronáutica Civil activó protocolos de soporte regional para atender el tráfico desviado, con el apoyo de los aeropuertos de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.

En Cartagena y San Andrés, las aeronaves que llegaron a los aeropuertos Rafael Núñez y Gustavo Rojas Pinilla despegaron conforme a sus itinerarios.

Asimismo, el vuelo de la ruta Santa Marta–Panamá completó su trayecto y aterrizó en su destino.

Imagen Aeropuerto Internacional Tocumen Foto: Getty Images

Así atendieron a los pasajeros afectados por la contingencia

Además de coordinar la operación aérea, las autoridades pusieron en marcha medidas para atender a los viajeros que tuvieron que permanecer más tiempo del previsto en las plataformas aeroportuarias.

La Aeronáutica Civil, la administración aeroportuaria, Migración Colombia y la Alcaldía de Barranquilla trabajaron junto con Copa Airlines, Wingo y American Airlines.

A través de una acción conjunta, se logró la entrega de agua, bebidas y alimentos tanto a los pasajeros como a las tripulaciones.

También se gestionó el traslado a hospedajes en Barranquilla para los usuarios de los vuelos cancelados y de las operaciones programadas para pasar la noche en la ciudad.

La Alcaldía informó que dispuso apoyo logístico para facilitar el descanso de los viajeros, y garantizar su bienestar.

Los movimientos sísmicos registrados en Panamá afectaron la operación aérea y llevaron a activar un plan de contingencia para gestionar los vuelos desviados hacia Colombia.

La situación también obligó a coordinar medidas para atender a los viajeros afectados por las demoras y cancelaciones.

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Pese a las dificultades y a premura de la situación, la ciudad abrió sus puertas como una muestra de solidaridad con el vecino país.

Tras superar la contingencia, la Aeronáutica Civil y la Alcaldía de Barranquilla informaron que los 17 vuelos recibidos de manera alterna en el aeropuerto Ernesto Cortissoz despegaron hacia Panamá.