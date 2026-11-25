Tras el atentado terrorista que sacudió a Villavicencio, la Gobernación del Meta, en Villavicencio, la administración departamental continúa con los trabajos para recuperar sus instalaciones y atender las consecuencias de la explosión que sacudió el centro de la capital del departamento.

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Así avanza la recuperación de Villavicencio

La gobernadora Rafaela Cortés compartió un video en el que mostró cómo avanza la jornada de recuperación junto a su equipo de trabajo.

En las imágenes se observa a funcionarios adelantando labores de remoción de escombros y revisando documentos y expedientes que hacen parte de la información de la entidad.

La mandataria grabó el mensaje a las 8:55 de la noche y destacó que, pese a los daños ocasionados por el ataque, las actividades de la gobernación continúan.

“Este es mi equipo, el equipo de la Gobernación que ha venido removiendo escombros y, por supuesto, hoy revisando todo el tema de expedientes y la información”, expresó.

También insistió en que la administración no detendrá sus labores por cuenta de lo ocurrido. “Este gobierno sigue avanzando, sigue trabajando”, agregó.

Doce de los 24 heridos ya salieron del hospital

En su intervención, Cortés entregó una actualización sobre la situación de las personas que resultaron lesionadas durante el atentado. Según informó, de los 24 heridos reportados, 12 ya salieron del hospital.

Además reiteró que la administración departamental mantiene el acompañamiento a los afectados.

El balance se conoce después de la explosión de un carro bomba registrada en la noche del lunes 23 de noviembre, frente a la sede de la Gobernación, en el centro de Villavicencio.

La detonación ocasionó graves daños en el edificio departamental y afectaciones en viviendas, establecimientos comerciales y otras edificaciones del sector.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

Gobernadora se reunió con comerciantes del centro

Otro de los asuntos mencionados por la mandataria fue el encuentro que sostuvo con comerciantes del centro de Villavicencio, una zona que sufrió importantes afectaciones por la explosión.

La reunión terminó pocos minutos antes de la grabación del video y tuvo lugar en medio de las acciones para acompañar a quienes vieron afectados sus establecimientos y actividades económicas.

El impacto del atentado trascendió las instalaciones de la Gobernación.

La onda explosiva alcanzó inmuebles cercanos y ocasionó daños en fachadas y estructuras comerciales, lo que generó preocupación entre los propietarios y trabajadores de la zona.

En medio de este panorama, Cortés envió un mensaje sobre la continuidad de las actividades en el departamento y el compromiso de su equipo con la recuperación.

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“Porque aquí estamos reviviendo y seguimos avanzando en este gobierno. El mensaje claro aquí: este departamento no para”, concluyó la gobernadora.

Mientras avanzan los trabajos en la sede departamental, la administración mantiene el acompañamiento a las personas heridas y a los comerciantes afectados por uno de los ataques más graves registrados recientemente en el centro de Villavicencio.