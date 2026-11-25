El secuestro en el Éxito de Contadora en Cartagena es uno de los episodios más impactantes de la delincuencia en el país en los últimos tiempos.

Así fue el operativo de rescate de rehenes en Éxito de Cartagena, sanos y salvos: Secuestradores capturados y uno abatido

Durante todo el día, millones de colombianos estaban pendientes de la salida de más de 30 personas que quedaron atrapadas en el almacén cuando un grupo de delincuentes ingresaron a robar un camión de valores y terminaron ejecutando un secuestro masivos inédito en el Caribe colombiano que terminó con un rescate de película en la madrugada.

“Una operación impecable y exitosa. Uno de los bandidos fue dado de baja”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella, quien dirigió el operativo desde una sala de crisis instalada en la base naval.

Quienes vivieron esas más de 20 horas de infierno han comenzado a narrar lo que se vivió adentro. Los cautivos estuvieron al mando de cinco personas armadas que, según los testimonios no eran de Cartagena y tenían acento del interior del país.

“Esos manes estaban tomando”,dijo Héctor Cuello, uno de los retenidos a las emisoras en la mañana. El hombre narró cómo los secuestradores fueron por el ron del supermercado y comenzaron a tomarlo y a brindar. Contó también como en un momento tomaron medicamentos y le dieron a alguien que estaba enfermo. Los hidrataron y en algunos momentos permitieron ir al baño.

Se disfrazaron para intentar escapar: detalles de los secuestradores del Éxito de Cartagena; uno fue abatido

“Nos tiraron al piso, nos amarraron (...). Fue muy traumático”, detalló al contar que había vuelto a vivir. “Contento porque llegó el ejército a rescatarnos. Hubo mucha tensión”, agregó. Cuello narró que los metieron en la bodega del almacén. “Esos manes estaban muy alterados. No se si bajo efectos de algo”, aseguró y agregó que a uno de los secuestrados le pegaron con el arma en el ojo mientras a él le dieron varias patadas. “Fueron violentos”, concluyó.

Fue el presidente Abelardo De La Espriella quien durante todo el día entregó información detallada de lo que estaba pasando. El primer mandatario estaba en Villavicencio en donde los grupos delincuenciales habían detonado explosivos en la plaza central dejando la gobernación y algunos comercios gravemente afectados y 23 personas heridas.

El primer mandatario viajó a Cartagena y se puso al tanto de la operación de rescate. “Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena: un grupo de bandidos de delincuentes comunes quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero a ese centro comercial, del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos; los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”.

Las autoridades le respiraban en la nuca a los secuestradores y en las imágenes de la tarde se veía como todo el almacén estaba rodeado, incluso desde los techos. Pero hubo un momento clave en las horas de la noche que determinó el curso del rescate.

El presidente De La Espriella le había dado a los criminales el plazo de la media noche para entregar a los rehenes sanos y salvos. Y cuando faltaba menos de una hora para llegar a esa hora, ellos pidieron más tiempo. Para ese entonces, se escuchaban ya helicopteros y un despliegue de seguridad alrededor del lugar.

Se sabe que los secuestradores intentaron cambiarse de ropa y vestirse de civiles para evitar ser identificados y capturados.

En desarrollo....