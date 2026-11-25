Después de casi 20 horas de tensión, las Fuerzas Especiales del Ejército y la Policía rescataron con vida a las personas que permanecían secuestradas en el almacén Éxito de Contadora, en el sur de Cartagena. La operación se llevó a cabo durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre y fue dirigida por el presidente Abelardo De La Espriella desde una sala de crisis instalada en la Base Naval.

De acuerdo con información preliminar conocida por SEMANA, cuatro de los cinco delincuentes fueron reducidos y uno habría muerto durante el procedimiento. Al menos un uniformado habría resultado herido.

El operativo contó con la participación de comandos especiales que ingresaron al establecimiento y utilizaron bombas aturdidoras para desviar la atención de los asaltantes. Según la información conocida, algunos de los secuestradores intentaron cambiarse de ropa y vestirse de civil para evitar ser identificados y capturados.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

Horas antes, el presidente De La Espriella había viajado desde Villavicencio hasta Cartagena y les había dado un ultimátum a los delincuentes para que se entregaran antes de las 12:30 de la madrugada. Sin embargo, hicieron caso omiso de la advertencia.

Minutos antes de llegar a la Heroica, el mandatario explicó que el hecho se originó en un intento de robo a un carro de valores que debía recoger dinero en el centro comercial.

“Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena: un grupo de bandidos de delincuentes comunes quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero a ese centro comercial, del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos; los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, manifestó.

Rescate Éxito Cartagena: se conocen las primeras imágenes de los rehenes liberados por los comandos especiales Foto: SEMANA

Antes de la intervención, las fuerzas especiales del Ejército y la Policía habían desplegado un dispositivo de seguridad alrededor del establecimiento. En la zona había francotiradores, unidades del Esmad y un helicóptero que sobrevolaba el sector.