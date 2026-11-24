En medio de la tensa crisis de orden público que mantiene en vilo a Cartagena desde las 8:30 a. m. de este martes, 24 de noviembre, se conoció la primera fotografía de las personas que permanecen secuestradas al interior del almacén de cadena Éxito del sector de Contadora, frente al centro comercial La Castellana.

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La imagen, que constituye el primer registro gráfico directo del grupo de ciudadanos que aún continúa privado de la libertad en manos de los delincuentes armados, salió a la luz durante una entrevista realizada por el periodista Rafael Poveda a una familiar de una de las rehenes.

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El registro desde el interior y el avance de las liberaciones

La difusión de esta fotografía ocurre mientras las familias de los retenidos aguardan con angustia en las inmediaciones del supermercado y dos negociadores de la Fuerza Pública mantienen un diálogo cara a cara en el interior del local para convencer a los asaltantes —quienes visten uniformes tácticos, cascos y portan armas de largo alcance— de liberar sanas y salvas a todas las víctimas.

Con el paso de las horas, estas gestiones humanitarias y policiales ya han permitido la salida de aproximadamente diez personas de las cerca de 30 que fueron tomadas inicialmente como rehenes, entre ellas seis mujeres, adultas mayores y un menor de edad.

El drama desde adentro: divulgan la primera imagen del grupo de personas que sigue retenido en el Éxito de Cartagena. Foto: Rafael Poveda

Previamente, en medio de la incursión en la que se escucharon varios disparos, los delincuentes habían llegado a ubicar a algunos ciudadanos frente a las ventanas del establecimiento comercial con el propósito de disuadir el ingreso de los uniformados.

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De acuerdo con lo explicado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien viajó de inmediato a la capital de Bolívar para instalar una sala de crisis en la Base Naval junto al alcalde Dumek Turbay y la cúpula militar, la emergencia se desató tras frustrarse el robo a un carro de valores.

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero de un centro comercial. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, precisó el mandatario.

#Urgente: Así se ven las personas secuestradas y amarradas en el Éxito de La Castellana en Cartagena. ¡Por favor compartir! https://t.co/H23extf94p — Rafael Poveda (@SoyRafaelPoveda) November 25, 2026

Fuentes judiciales indicaron a SEMANA que los captores exigen 7.000 millones de pesos, dos camionetas polarizadas y autorización para desplazarse por la vía entre Cartagena y Barranquilla.

Entre tanto, en todo el perímetro de Contadora se mantiene un fuerte dispositivo integrado por Fuerzas Especiales, Policía Metropolitana de Cartagena, Armada Nacional, sobrevuelos y escuadrones del Esmad para proteger a los rehenes y controlar la zona.