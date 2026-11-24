El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, habló sobre la toma de rehenes de parte de un grupo de delincuentes comunes en el almacén del Éxito Contadora, en el barrio La Castellana, de Cartagena.

Según el mandatario, sucedió cuando el grupo de delincuentes iba a robar un carro de valores y se vio sorprendido.

“Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena: un grupo de bandidos de delincuentes comunes quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero a ese centro comercial, del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos; los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, dijo De La Espriella.

Ejército Nacional hacen presencia en el Éxito-La Castellana en Cartagena el martes 24 de noviembre Foto: Cortesía redes sociales / Montaje SEMANA

Pasados los minutos, los delincuentes liberaron a cinco mujeres. “Ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores; ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra Fuerza Pública, con grupos especiales allí; eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro de que salga también para los bandidos”, advirtió el presidente.

Según expresó, hay un componente de Fuerzas Especiales para enfrentar la situación. Una fuente en Cartagena le dijo a SEMANA que se trata de un comando de 35 efectivos de las fuerzas especiales.

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“Estamos ahí atendiendo la situación, no es que se haya presentado un secuestro o que un grupo terrorista, no; bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas”, añadió De La Espriella.

“Estamos ahí, con las fuerzas especiales del Ejército, tenemos ahí las fuerzas especiales de la Policía, estamos haciendo lo que hay que hacer y le garantizo al pueblo colombiano que vamos a liberar a esas personas”, añadió.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo: “Estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, Policía de Colombia, Armada de Colombia y nuestras Fuerzas Militares, que están al frente de la situación desde el primer momento del reporte. Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”.

La toma de rehenes comenzó a eso de las 8:30 a. m. de este martes, 24 de noviembre.