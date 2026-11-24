Momentos de tensión se viven en Cartagena luego de que hombres armados ingresaran al almacén Éxito del sector de La Castellana y tomaran rehenes, en medio de una situación que generó preocupación entre clientes, trabajadores y habitantes de la zona.

Hombres armados se toman almacén Éxito Castellana, en Cartagena: hay varios rehenes y reportan disparos

Tras conocerse los hechos, Grupo Éxito se pronunció a través de un comunicado oficial en el que aseguró que la protección de la vida y la integridad de las personas es su principal prioridad. La compañía también confirmó que la situación registrada en uno de sus establecimientos comerciales está siendo atendida por las autoridades competentes.

Hombres armados se encuentran en el interior de una tienda Éxito en la Castellana, Cartagena. Hay personas retenidas y la Policía hace presencia en el lugar. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/CJUqLFoIuM — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

“Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

Asimismo, indicó que se mantiene atenta a las instrucciones de las autoridades y a los procedimientos que se adelantan para atender la emergencia. La compañía evitó entregar detalles adicionales sobre lo ocurrido y manifestó que será a través de los organismos oficiales que se conocerá la información relacionada con los hechos y su evolución.

“Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”, agregó Grupo Éxito.

El pronunciamiento se conoce en medio del operativo en el establecimiento comercial, luego de que se reportara el ingreso de varios hombres armados y la retención de personas en el interior del almacén.

Presunto intento de hurto en almacén Éxito de Cartagena. Foto: Tomada de redes sociales

Por ahora, la empresa no ha entregado un balance sobre posibles personas lesionadas, el número de rehenes ni las circunstancias en las que se produjo la incursión.

Estos son los encapuchados armados que tienen rehenes en tienda Éxito en Castellana, Cartagena: la Policía se pronunció

La situación permanece bajo atención de las autoridades, que serán las encargadas de establecer qué ocurrió, identificar a los responsables y entregar información oficial sobre el resultado de los procedimientos.

Mientras avanzan las acciones correspondientes, Grupo Éxito reiteró su disposición de atender las indicaciones de los organismos competentes y puso en primer lugar la seguridad de todas las personas que se encuentran involucradas en esta emergencia.