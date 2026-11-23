Hoy, lunes 23 de noviembre, Jensen Huang fue reincorporado a Nvidia como director ejecutivo luego de su renuncia el pasado 12 de noviembre tras un escándalo que involucró una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

Nvidia restituye a Jensen Huang tras escándalos de espionaje y romance extramatrimonial

Tras este anuncio, Wall Street reaccionó con una disparada de las acciones de la tecnológica: al cierre de las operaciones en Nueva York, las acciones de Nvidia subieron 31,48%, mientras que el índice Nasdaq subió 6,51%.

La subida en las acciones de Nvidia representó una ganancia de más de US$$900.000 millones de capitalización bursátil solo en la sesión del lunes. Su precio llegó a cotizarse en US$165,05

Otros índices también registraron ganancias: el S&P500 subió un 4,73% y el Dow Jones avanzó un 3,01%.

La compañía tecnológica explicó en un comunicado que su consejo de administración voto de forma unánime para devolver a Huang a su cargo con efecto inmediato tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderazgo”.

Respecto a la relación del directivo con una presunta espía china, Nvidia dijo que habría recibido informaciones por parte de altos funcionarios del gobierno de EE.UU. que le permitieron confiar en que su regreso no suponía un riesgo para la seguridad nacional.

El presidente Donald Trump también habría tenido que ver con el regreso del alto directivo a la compañía, ya que en días previos instó a la Junta a reintegrarlo a su trabajo como CEO.

Luego de la decisión, el mandatario señaló que la restitución fue una “decisión correcta”.

“El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, dijo Trump.

*Con información de AFP