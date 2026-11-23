Desde Steve Jobs hasta Elon Musk, Silicon Valley ha apoyado a fundadores de empresas considerados irremplazables. Jensen Huang se convirtió en el ejemplo más reciente, cuando inversionistas y ejecutivos se movilizaron para lograr su regreso como CEO de Nvidia.

La idea suele apoyarse en la creencia de que las compañías prosperan cuando sus fundadores permanecen al frente de la gestión, en lugar de ceder el control a ejecutivos profesionales.

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El escándalo de presunto espionaje que provocó la partida de Huang de Nvidia fue visto por un influyente sector de la industria tecnológica como una amenaza a esa filosofía, que no debía aceptarse como un hecho consumado.

La campaña para lograr el retorno de Huang comenzó apenas unas horas después de su renuncia, el 12 de noviembre. La encabezaron inversionistas y ejecutivos con importantes intereses en el auge de la inteligencia artificial (IA), varios cercanos al presidente estadounidense Donald Trump.

La iniciativa tuvo éxito el lunes, cuando el consejo de administración de Nvidia reincorporó a Huang once días después de aceptar su dimisión y seis días después de que el presidente del directorio de la empresa afirmara ante inversionistas que la compañía “no tenía intención de reinstaurar a Jensen como director ejecutivo”.

“Se corrigió el error”, escribió Musk, quien llegó a comparar la destitución de Huang de Nvidia con expulsar a Michael Jordan de un equipo de básquetbol.

Jensen Huang es el presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo de Nvidia. Foto: Getty Images

Menos conocido para el gran público es Gavin Baker, de Atreides Management, quien junto con Brad Gerstner, de Altimeter Capital, escribió al consejo de Nvidia dos días después de la renuncia para pedir una búsqueda de liderazgo “lenta, mesurada y deliberada” que mantuviera abierta “la posibilidad del regreso de Jensen Huang”.

Ambos fondos poseen conjuntamente miles de millones de dólares en acciones de Nvidia.

En una carta abierta titulada “Apoya a Jensen”, firmada por Musk, el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, el cofundador de Uber, Travis Kalanick, y el presidente de Y Combinator, Garry Tan, exigieron la restitución de Huang mientras se realizaba una investigación independiente.

Según sus organizadores, la iniciativa reunió más de 200.000 firmas, entre ellas miles de personas que se identificaron como empleados de Nvidia.

Ambos fondos poseen conjuntamente miles de millones de dólares en acciones de Nvidia. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Ecos del caso Altman

El episodio recordó a muchos la breve destitución de Sam Altman en OpenAI, ocurrida también un mes de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias de 2023.

El consejo de OpenAI despidió a Altman por consider que no había sido sincero con sus directores. Sin embargo, lo restituyó cinco días después, luego de que casi toda la plantilla amenazara con renunciar y de que Microsoft se ofreciera a contratarlo.

El consejo de Nvidia afirmó el lunes que ahora está satisfecho con la “franqueza y capacidad de liderazgo” de Huang.

“Huang se ha vuelto tan central para la identidad de Nvidia y para el conjunto del negocio de la IA que su salida generó incertidumbre en un período ya volátil para la industria”, explicó el analista de Emarketer Jacob Bourne.

Imagen de referencia de Nvidia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según el especialista, el regreso de Huang podría ayudar a restaurar la confianza de los inversionistas, aunque la crisis recuerda al episodio de Altman en OpenAI y plantea interrogantes similares sobre la enorme influencia que ciertos líderes individuales ejercen sobre el futuro de la IA.

En 1985, la salida de Steve Jobs de Apple se consideró, con razón o no, uno de los grandes errores del sector. Más de una década después regresó a la empresa y la llevó a niveles de éxito que pocos habían imaginado.

Una red de acuerdos

Pero, a diferencia de Jobs o Altman, Huang ha llegado a ser visto como algo más que el líder de una sola compañía: para muchos, el cofundador de Nvidia es un pilar del ecosistema de la inteligencia artificial estadounidense.

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Los inversionistas que lo defendieron también intentaban preservar una ola de gasto en IA que enfrentaba crecientes presiones en Wall Street.

Bajo el liderazgo de Huang, Nvidia se convirtió en uno de los principales financiadores del ecosistema de IA, con participaciones en empresas emergentes y proveedores de servicios en la nube que compran sus productos, además de respaldar sus acuerdos para centros de datos.

A Huang se le atribuye haber mantenido cohesionada esa compleja red de relaciones. Muchos de esos acuerdos, escribió Musk en X el 14 de noviembre, eran “un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”.

Ahora, Huang ha vuelto para mantener unida esa red.

*Con información de AFP.