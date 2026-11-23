La tecnología continúa sorprendiendo con dispositivos que combinan varias funciones en un solo accesorio. Esta vez, la novedad llega con un pequeño marco de fotos digital que tiene el tamaño de un llavero y, además, funciona como un rastreador Bluetooth para localizar objetos extraviados.

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Kodak presentó el SlideTag, un pequeño rastreador que combina tecnología y nostalgia al recuperar el diseño de los marcos de cartón utilizados para entregar las diapositivas reveladas de Kodachrome desde 1935.

Este elemento, que se convirtió en uno de los artículos más emblemáticos de la compañía, sirvió de inspiración para crear un accesorio que conserva la estética de la fotografía clásica, pero incorpora funciones digitales adaptadas a las necesidades actuales.

Este rastreador incorpora una pantalla de tinta electrónica a color de 1,54 pulgadas, con una resolución de 240 x 240 píxeles y seis tonalidades para reproducir imágenes. Su diseño ocupa el espacio que tradicionalmente tenía la película revelada en las antiguas diapositivas, pero ahora permite llevar en un accesorio compacto.

Pequeño marco de fotos digital en formato llavero que también funciona como rastreador. Foto: Europa Press

El dispositivo tiene capacidad para almacenar hasta 12 fotografías, que se muestran de manera alternada como un pequeño carrusel. Para transferirlas, el usuario debe conectarlo mediante Bluetooth a un teléfono celular y utilizar la aplicación Memory Link de Kodak. Además de funcionar como visor de imágenes, la pantalla permite consultar listas de tareas, información de contacto, cuentas regresivas y códigos QR.

Sin embargo, sus capacidades como rastreador son más sencillas que las de otros dispositivos especializados del mercado. A diferencia de alternativas como el AirTag de Apple y el Pixel Tag de Google, que incorporan tecnologías como la banda ultraancha (UWB) y Channel Sounding para facilitar la localización precisa, el Kodak SlideTag ofrece herramientas de seguimiento más básicas.

Este nuevo gadget tiene un precio de 34,99 dólares (alrededor de 123.000 pesos colombianos) por unidad, mientras que el paquete completo, que incluye ocho diseños retro diferentes, cuesta 279,92 dólares (alrededor de 980.000 pesos colombianos).

Además, existe una novena versión especial con acabado metálico, considerada una edición secreta que puede aparecer de manera aleatoria en las cajas individuales.