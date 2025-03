Tatiana Aristizábal: Ojalá no. Tanto tiempo por fuera me separó mentalmente de Colombia y ahora el proceso de reconectar con esta tierra sigue en construcción.

Meses después, me reuní con Marcela, una de las secuestradas, y me entregó una carpeta llena de recortes de revistas que su familia había recolectado. En paralelo, empecé una investigación sobre los páramos, el musgo y los biomateriales, hasta encontrar una fórmula para crear lo que llamo cuero de musgo, un material que parte de la gelatina e integra trozos de musgo. A partir de ahí, comencé a explorar con diversas técnicas de transferencia fotográfica, un proceso que sigue en desarrollo.

T.A.: Muchas partes de mi discurso en El Caballero del Páramo las construí a partir de la escucha. Me di cuenta de que mi sentir no era único: esa luz de la que hablo en el libro, la que siento que me arrebataron cuando el ELN secuestró a mi hermano, se la han arrebatado, y siguen arrebatándosela, a otros niños en Colombia. Esa frustración de ver un país tan violento no es solo mía.