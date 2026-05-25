Le caen a Gustavo Petro por promover su constituyente con una foto de un campesino de 2017: “Chambón”

Nuevamente es foco de críticas el presidente de la República, Gustavo Petro, por un mensaje que publicó en su cuenta personal de X en el que hace referencia a su polémica propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente.

Gustavo Petro volvió a publicar un mensaje que desafía a quienes lo señalan de participar en política: “Ojalá”

En el mensaje, el mandatario colombiano promovió su controvertida constituyente con una polémica foto de un campesino de 2017, en la que aparece firmando una especie de planilla. La fecha aparece en la misma publicación que hizo el jefe de Estado.

“Firmas de las más valiosas por la Constituyente”, manifestó el jefe de Estado.

Pero ese elemento puntual llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes le pasaron una fuerte factura al presidente Petro. Fue el caso del senador electo del Centro Democrático Andrés Forero.

“Petro es tan chambón que para promover su constituyente de bolsillo publica una foto en la que se explicita que es de 2017 como supuesto testimonio de apoyo popular”, expresó el congresista.

Otro usuario de X manifestó: “Gustavo Petro mintiendo ya no sorprende a nadie. Así comenzó y así terminará su periodo. Ya solo los bodegueros lo toman en serio; de resto nos burlamos con sus publicaciones incoherentes, de fuentes que se aprovechan de su manejo de redes sociales”.

Cabe recordar que hace varios días, desde Medellín, el presidente reveló detalles de su idea de la constituyente: “Luchábamos por las reformas sociales, fue elegido para hacer realidad el Estado social de derecho, que es mandato de la asamblea nacional constituyente. El país se separó de ese mandato; orden dio el pueblo, por eso se llama constituyente. Fue elegida libremente por la ciudadanía, es una democracia que construye todos los días el poder de decisión del pueblo y la garantía exacta de derechos fundamentales de la población”.

Sumado a ello, expresó la suerte que tendría la Constitución Política de 1991: “No es necesario cambiarla. Lo que queremos es agregarle dos capítulos. Un capítulo de actos legislativos, que haga realidad los derechos del pueblo, individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político, que arrincone penal y socialmente la corrupción en Colombia”.

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El Gobierno nacional espera presentar el próximo 20 de julio ante la instalación del nuevo Congreso el proyecto de ley con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente para su respectiva discusión.