En su último discurso de primero de mayo, quizás el más significativo para Gustavo Petro como presidente en la recta final de su mandato, la constituyente fue su plato principal.

Gustavo Petro habló desde Medellín en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”

El primer mandatario lo anunció desde mucho antes de aterrizar en Medellín. Y lo mismo había hecho a su modo su candidato, Iván Cepeda, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Allí, la ficha del Pacto Histórico para la carrera por la Casa de Nariño dijo: “Hemos comprendido que ya no basta solamente con protestar; ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”.

A esa misma hora, el presidente envió el mismo mensaje: “Vamos al 1 de mayo a lograr que el pueblo sea poder constituyente. Vamos por los derechos de la gente y a terminar con el régimen político de la corrupción. Con el aumento real del salario de los colombianos y colombianas y la conversión del salario mínimo en salario real, demostramos que los derechos de la gente van de la mano del empleo".

Gustavo Petro en su discurso del 1 de mayo. Foto: AFP

“Nos vemos en Medellín”, escribió tiempo después, al lado de una invitación para que los colombianos descargaran el formato para recoger las firmas para la constituyente.

En su discurso en el parque de Las Luces de Medellín, el presidente dijo varias veces que no se metería en las elecciones, pero lanzó expresiones que denotaban todo lo contrario: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”.

El presidente Gustavo Petro agitó su discurso en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RKRuNnANfp — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

Aseguró que no puede hablar de las elecciones que llevarán a un nuevo jefe a la Casa de Nariño, pero habló de su otra elección: la constituyente.

El primer mandatario comenzó por hablar de ese poder que tiene el pueblo para reformar su carta política:

“Luchábamos por las reformas sociales, fue elegido para hacer realidad el Estado social de derecho, que es mandato de la asamblea nacional constituyente. El país se separó de ese mandato, orden dio el pueblo, por eso se llama constituyente. Fue elegida libremente por la ciudadanía, es una democracia que construye todos los días el poder de decisión del pueblo y la garantía exacta y derechos fundamentales de la población".

Y, tras hablar de la reforma a la salud, de la reforma pensional, y lanzar dardos a diestra y siniestra, aseguró: “El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de la convocatoria de la asamblea nacional constituyente”, dijo.

El presidente aseguró que “el Estado social de derecho proclama como orden, como mandato, la asamblea nacional constituyente. El país se ha separado de ese mandato de 1991, que es el verdadero tratado de paz de la sociedad y del pueblo colombiano”, agregó.

A cuatro semanas de elecciones, Gustavo Petro habla nuevamente de subir el salario mínimo

El presidente aclaró que no busca hacer un borrón y cuenta nueva de la carta de 1991:

“No es necesario cambiarla. Lo que queremos es agregarle dos capítulos. Un capítulo de actos legislativos, que haga realidad los derechos del pueblo, individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político, que arrincone penal y socialmente la corrupción en Colombia”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante un discurso en Medellín, en el marco del Día del Trabajo. Foto: AFP

El primer mandatario prometió que los colombianos lo tendrán presente por mucho tiempo más.

“Nos veremos otra vez en las plazas y en las calles”, agregó, al referirse que será él mismo quien enarbole las banderas de esa causa. “Aquí estaré cuando se recojan las firmas”. Y aseguró que una vez deje el poder lo podrán encontrar en los parques.