Abelardo De La Espriella y José Raúl Mulino, presidente de Panamá, sostuvieron una conversación: “Muy productiva desde el primer momento”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo una comunicación formal con el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, con el objetivo de revisar los temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos países.

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El intercambio de mensajes fue difundido por el jefe de Estado panameño, a través de sus canales de comunicación institucionales, tras consolidarse el resultado electoral del preconteo. Los dignatarios manifestaron su interés por coordinar actividades conjuntas.

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Ejes estratégicos y prioridades de la agenda bilateral

El presidente de Panamá declaró: “Hoy sostuve una llamada telefónica con el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Fue una conversación muy productiva desde el primer momento”.

El jefe de Estado panameño añadió que en el diálogo se abordaron temas de interés común, como la interconexión eléctrica entre los países, la lucha coordinada contra el crimen organizado y la visión compartida para generar inversión.

Durante la conversación registrada en el material audiovisual oficial, el mandatario electo colombiano enfatizó los lazos históricos que unen a ambos territorios.

Hoy sostuve una llamada telefónica con el presidente electo @ABDELAESPRIELLA. Fue una conversación muy productiva desde el primer momento.



Abordamos de inmediato temas de interés común, como la interconexión eléctrica entre nuestros países, la lucha coordinada contra el crimen… pic.twitter.com/BMG4Fygrx9 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 23, 2026

De La Espriella manifestó que Colombia y Panamá son naciones hermanas, y que se trabajará para estrechar los vínculos en materia de desarrollo económico y comercial. El nuevo ejecutivo colombiano destacó la necesidad de priorizar soluciones prácticas enfocadas en el libre mercado.

Proyecciones para la cooperación regional y toma de posesión

De La Espriella afirmó que la única ideología de interés para el nuevo período de gobierno se basa en el progreso, el desarrollo y la libre empresa.

El dirigente político agradeció el espacio de diálogo e indicó que las dos naciones trabajarán como un equipo coordinado para potenciar las oportunidades de la región. Las delegaciones diplomáticas iniciarán las mesas técnicas para estructurar los convenios de seguridad fronteriza.

Por su parte, el mandatario panameño agradeció la disposición de la administración entrante y ratificó su compromiso de mantener una relación de cooperación técnica basada en el respeto mutuo.

El presidente Mulino confirmó que asistirá a “los actos oficiales de posesión presidencial que se llevarán a cabo en Bogotá” para formalizar el inicio de los nuevos acuerdos bilaterales y le dará “un gran abrazo”. El encuentro de los gobernantes define la orientación diplomática del istmo para los próximos años.