Primera reacción de Donald Trump a la victoria de Abelardo De La Espriella: esta es la publicación

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el domingo que Donald Trump le expresó “su apoyo” luego del balotaje en el que venció al candidato de la izquierda oficialista, según el preconteo oficial.

El abogado millonario de 47 años, a quien el conteo preliminar da como ganador, promete estrechar la relación con Washington para combatir a las mafias del narcotráfico en un país sumido en la violencia que ejercen guerrillas y otros carteles de la cocaína al término del gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

“Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, afirmó De la Espriella en una transmisión en vivo en la red X.

Seguido a esto, Trump reaccionó a un artículo de noticia sobre la elección de Abelardo De La Espriella y comentó: “Él ganó. GRANDE”.

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