Marco Rubio reaccionó al triunfo de Abelardo De La Espriella y reveló el primer objetivo de la administración Trump en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dijo el domingo que Donald Trump le expresó “su apoyo” luego del balotaje en el que venció al candidato de la izquierda oficialista, según el preconteo oficial.

Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

El abogado millonario de 47 años, a quien el conteo preliminar da como ganador, promete estrechar la relación con Washington para combatir a las mafias del narcotráfico en un país sumido en la violencia que ejercen guerrillas y otros carteles de la cocaína al término del Gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

Al respecto se refirió el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien envió un emotivo mensaje en redes sociales.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

“Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA para felicitarlo por su victoria electoral”, dijo Rubio.

“La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, agregó la mano derecha de Donald Trump.

Abelardo De La Espriella tras ser elegido presidente de Colombia: “La patria milagro será una realidad”

El abogado millonario de 47 años, a quien el conteo preliminar da como ganador, promete estrechar la relación con Washington para combatir a las mafias del narcotráfico en un país sumido en la violencia que ejercen guerrillas y otros carteles de la cocaína al término del gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

“Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, afirmó De la Espriella en una transmisión en vivo en la red X.

Abelardo De la Espriella y Donald Trump Foto: SEMANA / AP

Gobiernos de derecha en América felicitaron el domingo a Abelardo De La Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, tras vencer a la izquierda que gobernaba con Gustavo Petro.

El mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto.

Apodado como “El León” por su alborotada melena y duro crítico de la izquierda, el gobernante argentino agregó en X que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

“Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió en X.