Llega a Venezuela líder opositora para el inicio de los diálogos con el gobierno de Delcy Rodríguez

La opositora venezolana Dinorah Figuera llegó este miércoles, 5 de agosto, a Venezuela procedente de España, para encabezar la primera ronda de negociaciones con el gobierno interino para alcanzar una transición política, en un proceso respaldado por Estados Unidos.

El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, y la representante de la oposición, Dinorah Figuera, sostuvieron una llamada telefónica el sábado para anunciar que esta semana iniciaría el proceso en Caracas.

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La mesa de diálogo se abre siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, y de que su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada. La mandataria interina gobierna bajo fuerte presión de Washington.

Figuera, quien ha estado en el exilio, arribó al aeropuerto internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona, a unos 240 km de Caracas, junto a otros dirigentes que integran la comisión negociadora. “Atentos a lo que es en esta semana la apertura oficial de este proceso de diálogo que busca la reinstitucionalización de la democracia”, dijo Figuera en entrevista con la televisora Televen a su llegada al aeropuerto.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera semanas antes del inicio de los diálogos. Foto: AFP

Destacó que se prevén cambios en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral, además de una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Figuera encabezaba la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, pero que fue desconocida por Maduro. Washington, en tanto, consideró que fue elegida de manera legítima.

El ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, que ha señalado que el diálogo no se trata de una “capitulación”, dio la bienvenida al equipo opositor.

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“Nosotros los recibimos, esperamos que vengan dispuestos a conversar, que vengan dispuestos a incorporarse, a seguir trabajando por este país”, dijo en su programa de los miércoles que se transmite en la televisión estatal. Acotó que el gobierno interino no tuvo “injerencia en la selección de la gente que estará representando a la oposición”.

María Corina Machado no hace parte de los diálogos con el gobierno de Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

El diálogo ocurre sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien no fue invitada a las conversaciones, pero afirmó que no obstaculizará el proceso. “No nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma”, se lee en la misiva de Machado.

Tanto Machado como el presidente electo, Edmundo González Urrutia, han pedido nuevas elecciones presidenciales. Incluso, la líder opositora había manifestado su “determinación” a negociar una transición con el gobierno de Rodríguez.

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“Vamos a volver a Venezuela”, prometió una vez más la líder opositora, en el exilio desde diciembre cuando salió clandestinamente del país para recoger su galardón en Oslo.

Con información de AFP.