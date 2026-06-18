La exparlamentaria Dinorah Figuera, en el exilio hace ocho años y distanciada de la líder opositora María Corina Machado, volvió a Venezuela este jueves 18 de junio invitada por Estados Unidos para negociar con el gobierno interino una autoridad electoral “creíble”, según declaró a su llegada.

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Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención estadounidense.

Al llegar a Venezuela este jueves, Figuera se desvinculó de la líder opositora y premio nóbel de la Paz, María Corina Machado, que recientemente lanzó junto a otros dirigentes políticos su “manifiesto de Panamá” para negociar una transición democrática.

#AHORA | Dinorah Figuera en Venezuela.



Dice que fue invitada por el Departamento de Estado. Hoy se reunirá con el encargado John Barrett y, luego, con Jorge Rodríguez. pic.twitter.com/XSF8asCtQs — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 18, 2026

“En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (...) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble”, dijo Figuera a la prensa a su llegada en el aeropuerto.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

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Más tarde, la Asamblea Nacional informó que se realizó la primera reunión entre Figuera “en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020” y el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, designado para el diálogo político por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

En abril, Figuera se había reunido con un funcionario del Departamento de Estado “para conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada”, según un mensaje en español publicado entonces por la embajada de Estados Unidos en Caracas.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (izquierda), se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP

Figuera informó que también se reunirá con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, dijo a principios de junio en una audiencia en la Cámara de Representantes que Venezuela necesita “un nuevo comité electoral”, para “celebrar elecciones con garantías”.

Machado ha pedido el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política” que permita “recuperar la democracia en Venezuela”.

La diputada Dinorah Figuera llora frente a la prisión secreta Sebin, tras la muerte de un concejal de la oposición en circunstancias poco claras dentro del recinto. Según el gobierno, el concejal se arrojó por una ventana del décimo piso, pero su partido cree que fue asesinado Foto: picture alliance via Getty Image

Figuera, médico de 65 años, se exilió en España tras denunciar “amenazas y acosos” por haber sido vocera oficial en el caso de la muerte en prisión de su compañero en el partido Primero Justicia, Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre de 2018.

Pronunciamiento del Departamento de Estado

“Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, Presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, para debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática“, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

“Estados Unidos entiende que esta agenda incluye prioridades clave como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del CNE, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la garantía de las libertades cívicas esenciales para un discurso político abierto”, agregó el texto.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en el Capitolio, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

“Estados Unidos apoya este diálogo liderado por la Asamblea Nacional de 2015, la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente en Venezuela, y el Gobierno Interino. Este es un primer paso en un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta", conluyó.

Con información de AFP*