Dinorah Figuera, opositora en el exilio que llegó a Caracas, rompió el silencio y habló sobre María Corina Machado

Dinorah Figuera, una de las principales figuras de la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro, se pronunció sobre el papel que desempeña actualmente María Corina Machado dentro de la oposición y defendió la necesidad de fortalecer las instituciones como parte de una eventual transición política en el país.

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Figuera presidió la Asamblea Nacional electa en 2015, considerada por distintos sectores de la oposición y por varios gobiernos como el último congreso venezolano elegido en un proceso ampliamente reconocido como democrático.

Desde 2023, esa Asamblea continúa funcionando de forma limitada mediante una Comisión Delegada, integrada por un grupo de diputados que sesionan desde el exilio.

Sus declaraciones se conocen en medio de su regreso a Venezuela, después de ocho años fuera del país, para participar en un proceso de diálogo orientado a la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del consejo nacional electoral y el establecimiento de garantías para futuros procesos electorales.

En una entrevista concedida al periodista venezolano Luis Olavarrieta, Figuera reconoció el liderazgo de María Corina Machado, aunque admitió que existen diferencias entre ambas respecto a la estrategia política.

“María Corina es una líder y es la líder del proceso. Fue elegida en unas primarias. Yo no veo diferencias aquí. Ya lo expresé: tenemos diferencias, tuvimos una conversación y, por supuesto, ella tiene una visión completamente diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy la presidenta de la Asamblea Nacional”, afirmó.

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La dirigente también explicó que la reconstrucción de las instituciones debe beneficiar a todos los actores políticos, sin distinción.

“Si tú estás hablando de devolverle la institucionalidad al CNE, es para devolverles una institución a todos los aspirantes a un cargo político. Ahí va a estar María Corina y todos los aspirantes”, agregó.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (izquierda), se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP

Figuera insistió en que el proceso político venezolano requiere consensos entre los distintos sectores de la oposición y subrayó que el objetivo común debe ser la celebración de elecciones con garantías democráticas.

“Ahora hay un respeto, hay reconocimiento, hay reconocimiento de liderazgos también sociales que están naciendo y están surgiendo, porque esto es un proceso largo y aquí todos queremos que haya una elección con garantías. Entonces yo más bien invoco a la unidad en las diferencias, o la unidad en la diversidad”, concluyó la opositora.

Las declaraciones se producen en un momento de reconfiguración del escenario político venezolano, luego del regreso de Figuera al país tras ocho años en el exilio y en medio de los primeros acercamientos para discutir una hoja de ruta orientada al restablecimiento de las instituciones democráticas y la organización de futuras elecciones con garantías.