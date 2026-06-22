José Antonio Kast felicitó a Abelardo De La Espriella y habló de una “nueva etapa” entre Chile y Colombia

La victoria de Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia continúa generando reacciones en el mundo entero. Esta vez fue el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien confirmó que ya sostuvo una conversación con el mandatario electo y lo felicitó por los resultados obtenidos en las urnas.

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A través de su cuenta de X, Kast informó que se comunicó directamente con De La Espriella para expresarle sus felicitaciones y manifestó su interés en fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países durante el nuevo gobierno.

“Acabo de comunicarme con Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones”, escribió el mandatario chileno.

Kast también señaló que espera asistir al cambio de mando presidencial que se realizará en Colombia en los próximos meses y aseguró que este resultado abre la puerta a una nueva etapa en la relación entre Bogotá y Santiago.

“Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia”, agregó.

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El mensaje fue más allá de la felicitación protocolaria y tuvo un componente político. El jefe de Estado chileno aseguró que el resultado electoral colombiano representa una señal de fortalecimiento de las corrientes políticas que defienden la libertad en la región.

“Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina”, concluyó Kast en la publicación, acompañando el mensaje con las banderas de Chile y Colombia.

La reacción se suma a otros pronunciamientos internacionales conocidos tras la jornada electoral del domingo, en la que Abelardo De la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda y quedó a la espera de la culminación oficial del escrutinio por parte de las autoridades electorales colombianas.